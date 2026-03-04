Dà Nang s’emploie à attirer des investissements de qualité

Au cours des deux premiers mois de 2026, la ville côtière de Dà Nang (Centre), a intensifié ses efforts pour attirer les investissements nationaux et étrangers grâce à des actions de promotion renforcées et à l’amélioration de son environnement des affaires.

Par ailleurs, les réserves foncières ont été revues, les infrastructures modernisées et les obstacles administratifs levés afin de faciliter la mise en œuvre des projets.

Du 21 janvier au 20 février, les nouveaux capitaux d’investissement nationaux enregistrés ont atteint 28.814 milliards de dôngs (environ 1,1 milliard de dollars), soit 12 fois plus qu’à la même période en 2025. Dix nouveaux projets ont été autorisés, pour un capital total enregistré de 28.450 milliards de dôngs, soit trois projets de plus et un capital multiplié par 20 par rapport à l’année précédente, selon le Bureau municipal des statistiques.

La majeure partie de ces nouveaux capitaux a été investie dans des projets d’envergure susceptibles de générer des retombées économiques positives. Parmi eux, le projet de zone urbaine complexe au sud de l’artère Nguyên Tât Thành, situé dans le quartier de Quang Phu et couvrant plus de 296 hectares, a reçu un accord de principe pour un investissement total de près de 18.000 milliards de dôngs. Ce projet est conçu comme un complexe urbain moderne intégrant logements, commerces, services et espaces verts.

Du début de l’année au 20 février, Dà Nang a attiré près de 34.780 milliards de dôngs d’investissements nationaux, soit sept fois plus qu’à la même période l’année précédente. Au total, 22 nouveaux projets ont obtenu un certificat d’investissement, pour un capital social cumulé de 31.330 milliards de dôngs, soit 11 projets de plus et un capital multiplié par 20 par rapport à l’année précédente. Quatre projets existants ont vu leur capital augmenter de 3.840 milliards de dôngs.

Concernant les investissements directs étrangers (IDE), le capital total enregistré entre le début de l’année et le 20 février a atteint 34,5 millions de dollars, en baisse de 27,1% par rapport à la même période l’an dernier. La ville a autorisé 21 nouveaux projets d’IDE, soit une hausse de 31,3% en nombre, mais le capital nouvellement enregistré s’est établi à 5,7 millions de dollars, en baisse de 52,4%, ce qui reflète la taille réduite de la plupart des projets.

Parallèlement, 12 projets d’IDE existants ont augmenté leur capital de 23,5 millions de dollars, soit six projets de plus qu’à la même période l’an dernier. On a également dénombré cinq opérations d’apport en capital et d’acquisition d’actions d’une valeur de 5,3 millions de dollars, contre quatre opérations d’une valeur de 0,1 million de dollars un an plus tôt.

Bien qu’aucun projet d’investissement direct étranger (IDE) d’envergure n’ait été enregistré, la hausse du nombre de nouveaux projets et d’apports de capitaux aux entreprises locales témoigne d’un intérêt soutenu des investisseurs étrangers et devrait favoriser le développement de la coopération dans les mois à venir, a indiqué le bureau.

En marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial (FEM), à Davos, en Suisse, Dà Nang a organisé une conférence de promotion des investissements sur le thème "Dà Nang : un nouveau hub pour le capital vert et la finance numérique", présentant son orientation de développement vers une croissance verte et une transformation numérique.

Trân Van Vu, directeur du Bureau municipal des statistiques, a déclaré que Dà Nang a mis en œuvre de manière constante des politiques de soutien aux entreprises et une stratégie d’attraction des investissements sélective, privilégiant les hautes technologies, le développement de villes intelligentes et le développement durable, renforçant ainsi la confiance des investisseurs et la compétitivité de la ville dans cette nouvelle phase de développement.

