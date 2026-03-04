Le Premier ministre appelle aux plans de réponse pour atteindre les objectifs de développement

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté mercredi 4 mars les ministères, les secteurs et les collectivités locales à suivre de près l’évolution de la situation mondiale et nationale et à agir avec souplesse et efficacité pour maintenir la stabilité macroéconomique, maîtriser l’inflation et atteindre les principaux objectifs de développement, notamment une croissance à deux chiffres.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a formulé cette demande lors de la réunion ordinaire du gouvernement de février, au cours de laquelle les participants ont examiné les performances socio-économiques de février et des deux premiers mois de 2026, les décaissements des investissements publics, la mise en œuvre des programmes cibles nationaux, ainsi que les grandes questions de politique générale.

Stabilisation économique après le Têt

Malgré les incertitudes mondiales et l’escalade des tensions géopolitiques, notamment les conflits au Moyen-Orient, la situation socio-économique du Vietnam est restée globalement stable, ont déclaré les autorités. Dès la fin des vacances du Nouvel An lunaire (Têt), les autorités ont adopté une approche proactive, contribuant ainsi à maintenir la dynamique de croissance.

Les fondamentaux macroéconomiques se sont maintenus, l’inflation est restée sous contrôle et les principaux équilibres économiques ont été préservés. L’indice des prix à la consommation a progressé de près de 3% en glissement annuel au cours des deux premiers mois de l’année, tandis que les marchés financiers et des changes sont restés stables et que la liquidité bancaire a été assurée.

Les recettes budgétaires de l’État ont atteint 601,3 billions de dôngs (22,93 milliards de dollars), soit 23,8% de l’objectif annuel et une hausse de 13,1% en glissement annuel. Le volume total du commerce extérieur a atteint 155,7 milliards de dollars, en progression de 22,2%, tandis que l’indice des directeurs d’achat (PMI) s’est établi à 54,3 points en février, marquant ainsi huit mois consécutifs d’expansion.

Les investissements publics ont atteint 975,5 billions de dôngs, soit 96,7% du plan fixé par le Premier ministre, avec des décaissements s’élevant à 55,74 billions de dôngs malgré les congés du Têt, un montant supérieur à celui de la même période l’an dernier.

Les programmes de protection sociale ont été mis en œuvre efficacement, permettant de distribuer plus de 3,7 billions de dôngs à 6,2 millions de bénéficiaires et plus de 15.500 tonnes de riz aux groupes cibles pendant le Têt. Des progrès ont également été constatés en matière de réforme institutionnelle et administrative, de transformation numérique et de préparation des élections de la 16e législatures de l’Assemblée nationale et des Conseils populaires de tous les échelon pour le mandat 2026-2031.

La défense et la sécurité nationales ont été renforcées, le nombre d’accidents de la route a diminué selon tous les critères et les relations extérieures ont continué de se développer, contribuant à améliorer la position internationale du pays.

Photo : VNA/CVN

La réunion gouvernementale a noté la persistance de risques macroéconomiques liés aux pressions extérieures, notamment la volatilité des marchés mondiaux des matières premières et la hausse des coûts de production. Certains moteurs de croissance peinent encore à se manifester pleinement, tandis que des obstacles administratifs et des difficultés liées à la mise en œuvre

du modèle d’administration locale à deux niveaux persistent dans certaines régions.

Une attention particulière a été portée à l’impact potentiel de l’escalade des tensions au Moyen-Orient sur les chaînes d’approvisionnement, la logistique, les marchés financiers et énergétiques, l’aviation et le tourisme.

Politiques flexibles, nouveaux moteurs

En conclusion de la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité pour les ministères et les collectivités locales de suivre de près l’évolution de la situation mondiale et de rendre compte régulièrement afin de garantir des réponses politiques opportunes.

Réaffirmant les priorités que sont le maintien de la stabilité macroéconomique, la maîtrise de l’inflation, la préservation des principaux équilibres économiques et la poursuite d’une croissance supérieure à 10%, il a demandé de revitaliser les moteurs de croissance traditionnels - l’investissement, les exportations et la consommation - et d’accélérer la mise en œuvre de nouveaux leviers tels que la transformation numérique, la transition écologique, l’innovation, la science et la technologie, ainsi que les économies numérique, verte et circulaire.

Photo : VNA/CVN

Le ministère des Finances a été chargé d’élaborer des plans de réponse aux nouvelles politiques tarifaires mondiales et à l’évolution du commerce, tandis que le ministère de l’Industrie et du Commerce a été chargé de prendre des mesures pour garantir la sécurité énergétique dans un contexte en constante évolution.

Afin de relancer les moteurs de croissance traditionnels et d’en favoriser de nouveaux, le chef du gouvernement a appelé à accélérer le décaissement des investissements publics pour atteindre l’objectif fixé pour cette année, à accélérer la mise en œuvre des projets lancés, à optimiser le fonctionnement du Centre financier international du Vietnam, à finaliser en mars le portail national unique d’investissement et à lancer ce mois-ci une plateforme de négociation d’actifs numériques.

Il a présenté des mesures visant à stimuler la demande intérieure, notamment le lancement de la "Semaine du consommateur vietnamien" et du "Mois des produits vietnamiens", ainsi que le renforcement de la promotion commerciale et la poursuite des négociations sur de nouveaux accords de libre-échange avec le Pakistan, le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le Mercosur. Il a également souligné la détermination à obtenir la levée de l’avertissement de la Commission européenne concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à développer durablement le secteur de la pêche.

Parallèlement, les ministères ont été invités à intensifier la réforme institutionnelle, à rationaliser les procédures administratives, à achever les projets en retard, à lutter contre la corruption et le gaspillage, et à améliorer l’efficacité de la gouvernance en s’appuyant sur les principes de responsabilités, d’échéanciers et de résultats clairement définis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé de poursuivre les efforts visant à améliorer la protection sociale, de renforcer la défense et la sécurité nationales, de promouvoir les affaires étrangères et d’améliorer la communication politique afin de construire un consensus public et d’assurer la réalisation des objectifs de développement socio-économique.

VNA/CVN