Le marché immobilier en 2026 sera "dynamique dans la prudence"

Lors de la conférence de presse périodique du gouvernement pour le mois de février 2026, tenue l’après-midi du 4 mars à Hanoï, Ha Quang Hung, directeur adjoint du Département de gestion du logement et du marché immobilier relevant du ministère de la Construction, a indiqué les perspectives de reprise du secteur.

Revenant sur l’année 2025, il a précisé que le chef du gouvernement avait chargé les ministères et secteurs de lever les goulots d’étranglement institutionnels, juridiques et financiers. Pour 2026, le marché devrait entrer dans une phase de reprise plus nette.

Selon ce responsable, l’année 2025 a été marquée par des avancées majeures dans la révision des mécanismes législatifs relatifs au foncier, à la planification urbaine, à la construction et au logement. Parallèlement, les cadres juridiques relatifs à l'investissement et à la finance bancaire ont été révisés et complétés afin de lever les blocages. En outre, la simplification des procédures administratives, orientée vers la transparence et la réduction des délais, a instauré un environnement d’affaires stable.

Sur cette base, le ministère de la Construction estime que le marché immobilier en 2026 connaîtra une amélioration tant du côté de l’offre que de la demande. Du côté de l’offre, de nombreux projets auparavant suspendus ou retardés ont été débloqués et devraient reprendre. Les projets ayant achevé leurs procédures juridiques et remplissant les conditions de mise en œuvre devraient également être plus nombreux qu’en 2025, ce qui entraînera une offre plus abondante.

Le déblocage des capitaux et l’augmentation de l’offre contribueront à réguler les prix, atténuant la pression de surchauffe observée récemment et offrant aux ménages ayant des besoins réels en logement davantage de possibilités d’accéder à des produits adaptés à leurs revenus, a précisé Ha Quang Hung.

Il a également souligné que la liquidité du marché tend à se redresser de manière plus substantielle, se concentrant sur la demande réelle et l’investissement à long terme. Les segments répondant aux besoins essentiels, tels que les logements sociaux et les résidences pour ouvriers, demeureront des priorités de développement.

Toutefois, le marché restera influencé par le contexte macroéconomique national et international, les fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, ainsi que par des exigences de plus en plus élevées en matière de planification, de normes techniques, de standards du logement, de protection de l’environnement et de développement urbain durable.

Par conséquent, la gestion politique doit continuer à assurer un équilibre entre la promotion de la croissance et le contrôle des risques, afin d’éviter la résurgence de la spéculation ou de bulles localisées.

Le ministère prévoit que le marché immobilier en 2026 sera "dynamique dans la prudence", avec une domination du segment des appartements destinés aux besoins réels. La segmentation du marché devrait également se préciser, les acheteurs et investisseurs privilégiant les projets dotés d’un cadre juridique transparent, d’infrastructures synchronisées, d’une valeur d’usage réelle et portés par des promoteurs réputés. Cela constituera une base pour un développement plus sain du marché, limitant la spéculation et favorisant une croissance durable dans la nouvelle phase.

