Conflit au Moyen-Orient

Entreprises et industries confrontées aux perturbations du transport maritime

L’escalade du conflit au Moyen-Orient exerce une pression considérable sur l’économie mondiale, perturbant le transport maritime et pesant lourdement sur les flux commerciaux internationaux. Pour le Vietnam, dont l’économie dépend fortement du commerce extérieur, les tensions affectant le corridor Suez-Mer Rouge et la région du Golfe devraient avoir des répercussions importantes sur la production et les exportations dans de nombreux secteurs.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Quelques jours seulement après le début des hostilités entre l’alliance américano-israélienne et l’Iran, plusieurs compagnies maritimes internationales ont adressé des avis urgents à leurs clients, suspendant les réservations de fret à destination et en provenance de certaines régions du Moyen-Orient. Les tarifs de fret sur les itinéraires alternatifs devraient également augmenter fortement.

Perturbations du fret maritime

La Korea Marine Transport Co. (KMTC) a annoncé la suspension temporaire des nouvelles réservations pour les expéditions vers le Moyen-Orient et la mer Rouge jusqu’à nouvel ordre. Les ports concernés incluent Jebel Ali, Sharjah et Khalifa aux Émirats arabes unis ; Dammam et Riyad en Arabie saoudite ; Sohar à Oman ; ainsi que les ports de la mer Rouge tels qu’Aqaba, Sokhna et Djeddah.

Parallèlement, Wan Hai Lines (WHL) et Mediterranean Shipping Company (MSC) ont suspendu ou annulé les réservations précédemment émises à destination du Moyen-Orient, de la mer Rouge et de la Méditerranée orientale afin de limiter les risques opérationnels. MSC a souligné que la sécurité des équipages demeure sa priorité absolue et a indiqué que les réservations reprendraient dès que la situation sécuritaire s'améliorerait.

Les principaux transporteurs, dont Maersk et Ocean Network Express (ONE), ont également cessé de transiter par le canal de Suez. Les cargaisons à destination de l’Europe et du Royaume-Uni sont déviées par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, ce qui allonge les délais de transit d’environ 15 à 20 jours.

L’opérateur portuaire Dubai Ports World (DP World) a signalé des perturbations temporaires au port de Jebel Ali, l’une des plus importantes plateformes de transbordement du Moyen-Orient, conformément aux instructions des autorités.

Les experts maritimes ont déclaré que le conflit affecte directement les flux commerciaux transitant par le détroit d'Ormuz, un point de passage stratégique reliant le golfe Persique à l'océan Indien. Face à l'intensification des alertes de sécurité, il est conseillé aux navires de privilégier les mouillages sûrs ou de contourner le cap de Bonne-Espérance plutôt que de traverser le corridor mer Rouge - Bab el-Mandeb - Suez.

Les taux de fret devraient augmenter à court terme en raison des surtaxes liées aux risques de guerre. Les tarifs vers l'Europe et le Royaume-Uni pourraient grimper de plus de 30% si les tensions persistent, incitant les entreprises à suivre de près l'évolution de la situation et à adapter leurs plans de production et de livraison en conséquence.

Les exportateurs recherchent des solutions

Ces dernières années, le Moyen-Orient s'est imposé comme une destination prometteuse dans la stratégie de diversification des exportations vietnamiennes, notamment pour les biens de consommation et les produits alimentaires.

Photo : VNA/CVN

Pham Quang Anh, directeur général de la société de confection Dony Garment, a déclaré que l’entreprise fournit des vêtements à la Jordanie depuis près de dix ans, ce marché représentant plus de 20% de son chiffre d’affaires à l’exportation. Un envoi de conteneur prévu pour la mi-mars est actuellement réexaminé, le partenaire jordanien ayant insisté pour un envoi immédiat afin d’éviter de nouvelles hausses de fret.

Outre la hausse des coûts, l’allongement des délais de transit constitue une préoccupation majeure. Lors des précédentes tensions en mer Rouge, les délais d’acheminement des marchandises du Vietnam vers le Moyen-Orient ont atteint trois à quatre mois, contre 25 à 30 jours habituellement. Pour les articles de mode saisonniers, de tels retards peuvent perturber les cycles de vente et impacter négativement la rentabilité. Notamment, les exportations vers la Jordanie dépendent largement d’une seule voie maritime, ce qui limite la flexibilité.

Les importateurs de la région augmentent également leurs achats en prévision d'une hausse de la demande des consommateurs après le mois sacré du Ramadan, qui se déroule cette année du 18 février au 19 mars. Si le conflit s'apaise dans les prochaines semaines, les échanges commerciaux pourraient se stabiliser ; toutefois, une crise prolongée pourrait gravement affecter les produits saisonniers, a souligné Anh.

Le secteur de la pêche est confronté à des risques cumulés. Lê Hang, secrétaire générale adjointe de l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), a indiqué que le Moyen-Orient enregistre une croissance de près de 10% de ses importations annuelles de produits de la pêche en provenance du Vietnam, avec une forte demande pour le saumon, les crevettes, le thon et d'autres produits à forte valeur ajoutée.

Pourtant, les tarifs de fret sur la liaison Asie - Dubaï ont presque doublé en quelques jours, a-t-elle souligné, précisant que les surcharges d’urgence pour les destinations du Golfe varient de 1.500 à 4.000 dollars par conteneur, avec des frais plus élevés pour les unités réfrigérées, ce qui réduit les marges bénéficiaires. Les assureurs ont également durci leur couverture en Iran et dans le Golfe persique, ce qui contribue à l’augmentation des coûts.

Les exportations de produits de la pêche, qui dépendent d’un contrôle strict de la température et d’une livraison rapide, sont particulièrement vulnérables. Les modifications d’itinéraire pourraient ajouter de 7 à 14 jours aux délais de transit, perturbant ainsi l’efficacité de la chaîne du froid et aggravant la pénurie de conteneurs réfrigérés.

La VASEP a exhorté les entreprises à réévaluer les itinéraires d'expédition, à renforcer leur capacité d'entreposage frigorifique, à privilégier les contrats à long terme et à suivre de près les mises à jour concernant les assurances et les transporteurs afin de maintenir des flux commerciaux stables dans un contexte d'incertitude persistante.

VNA/CVN