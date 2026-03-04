La Slovénie prête à soutenir le Vietnam en matière d’énergie nucléaire

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche et en Slovénie, Vu Lê Thai Hoàng, a récemment tenu des séances de travail avec le ministre slovène de l’Environnement, du Climat et de l’Énergie Bojan Kumer, le ministre du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances Luka Mesec, et a également effectué une visite de travail à la centrale nucléaire de Krsko.

Photo : VNA/CVN

En rencontrant le ministre Bojan Kumer et le directeur général de la centrale nucléaire de Krsko, Gorazd Pfeifer, l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng a affirmé que l’énergie nucléaire et les infrastructures énergétiques figuraient parmi les priorités stratégiques du Vietnam pour promouvoir un développement vert et durable, conformément aux orientations fixées par la Résolution du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Depuis fin 2024, le Vietnam a décidé de relancer le projet de centrales nucléaires de Ninh Thuân (province de Ninh Thuân désormais rattachée à la province de Khanh Hoà) avec une capacité totale prévue de plus de 4.000 MW. Le gouvernement a créé un Comité directeur pour la construction des centrales nucléaires et confié à 11 établissements de formation nationaux la mise en œuvre d’un programme visant à former environ 4.000 spécialistes destinés à l’exploitation des deux centrales prévues à l’avenir.

L’ambassadeur a proposé que la Slovénie partage son expérience en matière de gestion, d’exploitation sûre, de respect des normes environnementales et de développement des ressources humaines à la centrale nucléaire de Krsko, l’une des installations européennes reconnues pour son haut niveau de sécurité et d’efficacité depuis sa mise en service en 1983.

Le ministre Bojan Kumer a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique ainsi que son orientation vers la transition énergétique et son objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Il a affirmé que la Slovénie était prête à coopérer et à partager son expérience dans le développement des énergies propres, des énergies renouvelables, de l’énergie nucléaire, de l’économie verte et de l’économie circulaire.

Dans le cadre de cette visite, l’ambassadeur Vu Le Thai Hoang a examiné directement le modèle de gestion, les systèmes de sûreté, les processus de traitement des déchets et la formation du personnel à la centrale nucléaire de Krsko. Cette installation est une coentreprise entre la Slovénie et la Croatie, utilisant la technologie de réacteur à eau pressurisée à deux circuits de Westinghouse d’une capacité de 737 MW, fournissant environ 35 % de l’électricité de la Slovénie. Son exploitation a été prolongée jusqu’en 2043.

Par la suite, l’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng a travaillé avec le ministre Luka Mesec sur la promotion de la coopération en matière de travail et de formation professionnelle. Les deux parties ont discuté des possibilités de coopération dans les secteurs où la Slovénie connaît une forte demande et où le Vietnam dispose d’atouts, notamment la santé, la construction, l’industrie et l’agriculture.

Le ministre Luka Mesec a exprimé son soutien à l’initiative d’organiser en 2026 un Forum de coopération Vietnam - Slovénie sur le travail et la formation professionnelle, en vue d’étudier la signature d’un accord de coopération dans ce domaine afin de créer un cadre juridique favorable dans les temps à venir.

VNA/CVN