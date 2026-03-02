Vers une croissance rapide et durable : un plan directeur jusqu’en 2045

Dans l’après-midi du 2 mars, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a travaillé avec la Commission centrale des politiques et des stratégies sur l’élaboration d’un projet de résolution du Comité central portant sur des solutions stratégiques visant à promouvoir une croissance économique à deux chiffres, associée à la mise en place d’un nouveau modèle de croissance.

Lors de la réunion, la Commission centrale des politiques et des stratégies a indiqué avoir collaboré étroitement avec les ministères, les secteurs et les localités pour consolider le Comité de pilotage et le Groupe de rédaction, publier des documents d’orientation à l’intention des comités du Parti provinciaux et municipaux, élaborer des scénarios de croissance, proposer des programmes d’action et dresser une liste de projets d’investissement afin d’atteindre un objectif de croissance d’au moins 10% pour la période 2026-2030, et de maintenir une croissance rapide et durable jusqu’en 2045.

Selon le projet, le nouveau modèle de croissance repose sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme principaux moteurs, avec pour objectif d’améliorer la productivité, la qualité, l’efficacité, la valeur ajoutée et la compétitivité de l’économie, en mettant l’accent sur l’économie des données, l’économie numérique, l’économie verte et l’économie circulaire.

S’exprimant lors de la réunion, le secrétaire général Tô Lâm a salué et apprécié les contributions visant à parfaire le projet de résolution du Comité central sur les solutions stratégiques destinées à promouvoir une croissance économique à deux chiffres, en lien avec l’établissement d’un nouveau modèle de croissance.

Il a souligné que cette résolution doit constituer le "plan directeur global" du modèle de croissance économique à deux chiffres du Vietnam à l’horizon 2045, en garantissant une croissance stable, de qualité, inclusive, verte et autonome.

"Cette résolution doit être considérée comme une ligne directrice pour l’action, afin que l’ensemble du système politique partage une même compréhension et assure une mise en œuvre cohérente, efficace et durable", a-t-il affirmé.

Le secrétaire général a également indiqué que la mise en place d’un nouveau modèle de croissance exige une transformation fondamentale de la structure des moteurs de l’économie, impliquant des changements synchronisés du niveau central au niveau local, ainsi que des secteurs public et privé.

Soulignant la nécessité de préciser davantage les ressources réalisables pour atteindre l’objectif de croissance à deux chiffres, Tô Lâm a estimé qu’une croissance élevée ne peut être durable que si toutes les ressources sont correctement évaluées, allouées selon l’efficacité et assorties de mécanismes de reddition de comptes.

"Nous ne sacrifions pas la croissance au profit de l’inflation, de bulles d’actifs ou d’un endettement public incontrôlé. Les politiques budgétaire et monétaire doivent être étroitement coordonnées pour répondre à cette exigence", a-t-il insisté.

Le secrétaire général a demandé à la Commission centrale des politiques et des stratégies de poursuivre l’étude, la sélection et l’intégration complète des contributions afin de finaliser ce projet de résolution important et d’en rendre compte au Bureau politique.

