Pêche INN

Hô Chi Minh-Ville renforce la surveillance des navires de pêche non réglementés

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé le principe de la location de dispositifs de surveillance destinés à environ 480 navires de pêche ne remplissant pas encore les conditions requises pour exercer leurs activités. Cette mesure vise à renforcer la gestion du secteur halieutique et à prévenir les risques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), contribuant ainsi aux efforts nationaux pour obtenir la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE).

Selon la décision adoptée, les autorités municipales ont validé la proposition du Département de l’Agriculture et de l’Environnement concernant la location de services de technologies de l’information afin d’assurer la surveillance des navires ne disposant pas de dossiers juridiques complets ou ne répondant pas aux exigences en matière d’équipements techniques de sécurité.

Le Comité populaire municipal a confié au Service de l’agriculture et de l’environnement la mission de coordonner avec les Services des sciences et des technologies; et des finances, les Comités populaires des communes et quartiers côtiers disposant de navires de pêche, ainsi qu’avec la zone spéciale de Côn Dao, pour sélectionner des dispositifs conformes aux normes de qualité et de réglementation, garantissant efficacité et optimisation des dépenses publiques, tout en évitant toute perte budgétaire. Le Service des finances est chargé de superviser les procédures de liquidation et de règlement conformément aux dispositions en vigueur, tandis que les unités concernées devront coopérer étroitement afin de respecter le calendrier fixé.

Huit ans après l’entrée en vigueur de la loi sur la pêche de 2017 et la mise en œuvre de diverses mesures de lutte contre la pêche INN, la ville a obtenu des résultats encourageants. Néanmoins, environ 10% des navires de pêche locaux ne remplissent toujours pas les conditions d’exploitation, en raison du manque de documents juridiques requis ou du non-respect des normes techniques de sécurité. Ce groupe présente un risque élevé d’infractions liées à la pêche INN, susceptible d’affecter les efforts communs du pays pour faire lever le "carton jaune" de la CE.

Jusqu’à présent, la gestion de ces navires reposait principalement sur des méthodes manuelles, à travers des inspections directes sur les lieux d’amarrage ou l’envoi par les propriétaires d’images et de positions via l’application Zalo. Cette approche a montré ses limites, notamment en termes de mobilisation de ressources humaines, de coûts de déplacement et de difficultés à contrôler précisément les activités des navires, en particulier lorsqu’ils sont amarrés hors du territoire municipal. Des contrôles ont d’ailleurs révélé des cas où les navires n’ont pas pu être localisés conformément aux informations transmises, compliquant ainsi la tâche des autorités.

Face à ces défis, le Service de l’agriculture et de l’environnement a proposé la mise en place d’un service intégré de technologies de l’information pour assurer la gestion de ces navires. Le système comprend des dispositifs de suivi des trajectoires, un logiciel de gestion, des infrastructures techniques et un personnel dédié à son exploitation. Les équipements permettront de déterminer la position et la direction des navires, de détecter toute sortie non autorisée du lieu d’amarrage, toute tentative d’altération des dispositifs ou un niveau de batterie insuffisant. Le budget prévisionnel s’élève à 2,88 milliards de dôngs, financés par le budget municipal et versés mensuellement.

Une fois opérationnel, le système assurera un suivi continu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, facilitant la détection rapide de tout déplacement irrégulier ou signe de violation. Les données collectées contribueront également à la constitution d’une base de données destinée à renforcer une gestion durable et à long terme de la flotte de pêche.

Selon le Service de l’agriculture et de l’environnement, l’application des technologies numériques à la surveillance des navires non conformes permettra de réduire les coûts et les besoins en personnel par rapport aux méthodes manuelles, tout en améliorant la transparence et la précision de la gestion des activités halieutiques. Cette initiative contribuera à prévenir les infractions liées à la pêche INN, à répondre aux exigences de l’Union européenne et à promouvoir le développement durable du secteur halieutique de la ville dans les années à venir.

