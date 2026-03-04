La Région économique clé du Sud s’ouvre grand aux investissements américains

Suite aux accords de coopération d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars signés lors de la récente visite de travail du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, aux États-Unis, les investissements américains au Vietnam s’accélèrent, notamment dans la Région économique clé du Sud.

>> Hô Chi Minh-Ville attire des projets numériques de plusieurs milliards de dollars

>> Hô Chi Minh-Ville capte des investissements de nouvelle génération

Photo : VNA/CVN

Lors de sa participation à la réunion inaugurale du Conseil de la paix pour Gaza aux États-Unis, le secrétaire général Tô Lâm a assisté à la signature d’accords de coopération dans les domaines des sciences et des technologies, de la transformation numérique, de l’aéronautique et de la santé, pour un montant total de 37,2 milliards de dollars. Ces accords témoignent du renforcement de la confiance économique entre les deux pays et ouvrent de nouvelles perspectives aux entreprises des deux côtés.

Depuis 2025, les entreprises américaines explorent de plus en plus les opportunités d’investissement dans les provinces de la Région économique clé du Sud. Hô Chi Minh-Ville s’est imposée comme une destination de premier plan, comme en témoignent les nombreux accords de coopération conclus fin 2025.

L’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville a signé un protocole d’accord avec le New York Institute of Finance pour la mise en œuvre de programmes de formation en finance et en investissement conformes aux normes internationales, contribuant ainsi à l’objectif de la ville de devenir un centre financier international.

Le Service municipal des finances a également signé un protocole d’accord avec le Nasdaq afin de coopérer au développement du centre financier international du Vietnam.

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a tenu des réunions de travail avec d’importants investisseurs américains, dont Warburg Pincus, Intel et Marvell, concernant leurs projets d’expansion dans la ville.

Jake Siewert, responsable mondial des politiques publiques chez Warburg Pincus, a déclaré que la stabilité des politiques vietnamiennes, le dynamisme de son environnement commercial et la transparence de sa gouvernance étaient des atouts majeurs pour attirer les investissements. L’entreprise collabore avec Becamex au développement d’un projet de centre de données et participe à des investissements dans le secteur financier.

D’autres propositions ont été formulées par des entreprises américaines telles qu’Evolution et Eaton, qui prévoient des projets de centres de données au Parc de haute technologie de Saigon. Smart Tech Group a quant à lui proposé la construction d’une usine de batteries de stockage d’énergie, d’une valeur de 340 à 850 millions de dollars.

Le géant de l’intelligence artificielle NVIDIA accélère également la création d’un centre de R&D, le développement de ses ressources humaines spécialisées en IA, ainsi que la mise en place d’une infrastructure de calcul haute performance et d’un centre d’excellence en IA à Hô Chi Minh-Ville. Le vice-président de NVIDIA, Keith Strier, a déclaré que la ville réunit des conditions favorables au développement de l’IA, grâce à un vivier de talents important et à un écosystème technologique et de semi-conducteurs déjà bien établi.

Au-delà de Hô Chi Minh-Ville, les provinces voisines de Dông Nai et de Tây Ninh suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs américains.

Selon Lê Thi Hai Vân, représentante à la promotion des investissements à Washington, l’aéroport international de Long Thành, à Dông Nai, attire fortement l’attention des entreprises américaines, notamment des sociétés de logistique comme FedEx Express et DHL, qui préparent des projets d’infrastructures de fret liés aux futures activités de l’aéroport.

À Tây Ninh, des entreprises américaines telles que PepsiCo, Coca-Cola et Avery Dennison ont accru leurs investissements industriels. La sixième usine de Suntory PepsiCo, la plus grande d’Asie, d’une valeur de plus de 300 millions de dollars, est en construction dans le parc industriel de Huu Thanh et fonctionnera grâce à des énergies renouvelables, à la biomasse et à l’énergie solaire afin de réduire ses émissions.

Les flux d’investissements directs étrangers dans les régions du sud devraient s’accélérer encore davantage avec l’amélioration du climat des investissements et l’achèvement des grands projets d’infrastructure.

Les investisseurs ont constaté des améliorations notables du climat des affaires à Hô Chi Minh-Ville en 2025. Travis Mitchell, directeur exécutif de la Chambre de commerce américaine au Vietnam (AmCham), a déclaré que les réformes administratives et la simplification des procédures ont allégé les contraintes pesant sur les entreprises et renforcé la confiance des investisseurs.

À elle seule, Hô Chi Minh-Ville a supprimé 435 procédures administratives et en a simplifié 441 autres liées aux activités commerciales. La mise en place d’un Centre de services administratifs publics permet aux entreprises de déposer leurs demandes via un guichet unique, réduisant ainsi considérablement les délais de traitement et les coûts indirects.

La province de Dông Nai a également ramené les délais d’obtention des licences d’investissement à 24 heures seulement, témoignant d’efforts importants en matière de réforme administrative.

Parallèlement, les localités du sud accélèrent le développement de leurs infrastructures de transport afin d’attirer la prochaine vague d’investissements. Parmi les grands projets dont la mise en service est prévue en 2026 figurent l’aéroport international de Long Thành, le troisième périphérique de Hô Chi Minh-Ville et les autoroutes Bên Luc - Long Thành et Biên Hoà - Vung Tàu, qui amélioreront la connectivité régionale et réduiront les coûts logistiques.

Hô Chi Minh-Ville prévoit d’aménager 6.500 à 6.800 ha de terrains industriels supplémentaires au cours des cinq prochaines années, avec pour objectif d’attirer 20 à 21 milliards de dollars d’IDE. Dông Nai développe plusieurs grandes parcs industriels, tandis que Tây Ninh dispose encore de près de 1.400 hectares de terrains prêts à accueillir des investisseurs.

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Công Vinh, a affirmé que la ville privilégie les investissements dans les secteurs stratégiques, notamment l’économie numérique, verte, circulaire et du savoir.

"Hô Chi Minh-Ville continuera d’améliorer l’environnement des investissements et de lever les obstacles afin de faciliter l’implantation des entreprises américaines", a-t-il déclaré.

VNA/CVN