Nghê An renforce la surveillance des navires pour lutter contre la pêche INN

Face aux lacunes persistantes dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Nghê An (Centre) a décidé d’intensifier ses mesures de contrôle et de surveillance.

Jusqu’à la fin février 2026, la lutte contre la pêche INN dans la province présente encore certaines insuffisances, notamment dans le contrôle interconnecté des mouvements des navires de pêche via les ports sur le système électronique de traçabilité des produits de la mer (eCDT), ainsi que dans l’inspection et la surveillance des entrées et sorties des navires dans les ports.

Face à cette situation, le Comité populaire provincial a demandé aux départements, organismes et autorités des communes et quartiers côtiers de se concentrer d’urgence sur la mise en œuvre rigoureuse de mesures prioritaires et urgentes afin de remédier rapidement à ces insuffisances.

Dans ce cadre, le commandement des garde-frontières de Nghê An, en coordination avec le Service de l’agriculture et de l’environnement, est chargé d’identifier les causes et de prendre des mesures pour résoudre définitivement les divergences de données relatives au nombre de navires entrant et sortant des ports. L’objectif est de garantir que tous les navires quittant les ports pour participer aux activités de pêche disposent d’une confirmation officielle de départ délivrée par les ports de pêche conformément à la réglementation, en particulier pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres.

Parallèlement au renforcement du contrôle des documents administratifs, les postes de garde-frontières côtiers doivent exiger des armateurs et des capitaines qu’ils accomplissent pleinement les procédures d’entrée et de sortie des ports sur le système eCDT. Les autorités doivent refuser systématiquement le départ des navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation, notamment ceux dont les dossiers juridiques ne sont pas complets, qui ne sont pas correctement marqués ou immatriculés, ou qui ne maintiennent pas le signal du dispositif de surveillance par satellite (VMS).

Par ailleurs, la province prévoit d’engager la responsabilité des agents et des unités qui feraient preuve de négligence en laissant des navires en infraction quitter les ports.

Parallèlement, une vaste campagne de sensibilisation et de soutien technique est menée auprès des armateurs et des capitaines pour généraliser l’usage du journal de bord électronique et des procédures numériques. Les communes et quartiers côtiers sont également appelés à renforcer leur coordination avec les forces fonctionnelles pour s’assurer que les navires accostent exclusivement dans les ports désignés, conformément aux réglementations en vigueur.

Nghe An compte actuellement plus de 2.600 navires de pêche. À ce jour, 100% des navires soumis à l’enregistrement ont été immatriculés, inspectés et autorisés à opérer, tandis que l’ensemble des navires de pêche hauturière est équipé de dispositifs VMS fonctionnant sous surveillance permanente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

