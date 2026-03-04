Viettel développe le 6G et vise une commercialisation dès 2029

Le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel) a annoncé son intention d’accélérer la recherche, le développement et la commercialisation des technologies 6G, avec pour objectif de lancer des produits 6G fabriqués au Vietnam sur le marché mondial dès 2029.

Cette annonce a été faite au Mobile World Congress 2026, à Barcelone, où Viettel a également confirmé sa participation à une alliance stratégique mondiale initiée par Qualcomm Technologies, Inc. pour accélérer le développement et le déploiement de la 6G à l’échelle mondiale.

Conformément à son orientation stratégique, la 6G est envisagée comme un système natif d’intelligence artificielle, intégrant cette dernière aux appareils, aux réseaux et à l’infrastructure de cloud computing. Cette technologie de nouvelle génération reposera sur trois piliers clés : une connectivité avancée, des capacités de détection à grande échelle et le calcul haute performance.

Viettel a annoncé son intention de mener des recherches sur l’architecture 6G, de réaliser des essais préliminaires de systèmes et d’appareils précommerciaux d’ici 2028, de contribuer aux efforts de normalisation internationaux et de préparer le déploiement commercial à partir de 2029.

Pour le groupe, la commercialisation de la 6G ne se limite pas à la simple offre de services de télécommunications de nouvelle génération. Il ambitionne de développer, fabriquer et commercialiser une gamme complète de produits technologiques 6G, incluant des équipements réseau, des plateformes logicielles et des écosystèmes d’appareils intelligents intégrant l’IA, conçus et développés par Viettel.

Le général de division Tào Duc Thang, membre du Comité central du Parti et président-directeur général de Viettel, a déclaré que l’adhésion à l’alliance mondiale 6G témoignait de l’engagement du groupe à maîtriser les technologies clés et à contribuer à l’écosystème 6G dès ses débuts.

"Nous sommes impatients de travailler avec nos partenaires pour stimuler l’innovation et intégrer progressivement les produits technologiques développés au Vietnam au sein de la chaîne de valeur mondiale", a-t-il affirmé.

Alkash Palkhiwala, directeur financier et directeur des opérations de Qualcomm, a décrit Viettel comme l’une des équipes les plus avancées, agiles et performantes avec lesquelles l’entreprise ait collaboré à l’échelle mondiale.

"Nous avons constaté des progrès constants dans l’ensemble du secteur, mais ce partenariat a le potentiel de créer une véritable révolution, des avancées inédites au niveau mondial", a-t-il déclaré, ajoutant que Qualcomm appréciait le soutien indéfectible de Viettel et du Vietnam et considérait cette coopération comme un engagement à long terme.

Lors de cet événement, les deux parties ont également signé un protocole d’accord visant à établir un partenariat stratégique dans le domaine des appareils mobiles intelligents intégrant l’IA. Aux termes de ce protocole, elles ambitionnent de développer et de commercialiser conjointement une gamme de smartphones haut de gamme. Qualcomm fournira ou concédera sous licence des conceptions de référence ainsi qu’un support technique pour l’évaluation et l’intégration, tandis que Viettel développera, fabriquera et commercialisera les appareils, en intégrant son écosystème logiciel d’IA Agentic AI, développé en interne.

L’association des plateformes matérielles avancées de Qualcomm et de l’IA Agentic AI de Viettel devrait donner naissance à une nouvelle génération d’appareils intelligents servant de terminaux au sein de l’écosystème 5G actuel et ouvrant la voie à la 6G.

Viettel est actuellement un pionnier du déploiement commercial à grande échelle de la 5G et de l’Open RAN. Avec sa dernière annonce au Mobile World Congress 2026, le groupe continue de se positionner à l’avant-garde du développement de la 6G grâce à la recherche sur l’architecture réseau, aux essais de technologies de base et à une participation active aux efforts de normalisation internationaux.

Au plus grand salon de l’industrie de la téléphonie mobile au monde, Viettel présente 24 produits et solutions technologiques dans le hall 4, stand 4E40, Fira Gran Via, Barcelone.

