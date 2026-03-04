Les recettes budgétaires en hausse de plus de 13% sur deux mois

Selon les données publiées le 4 mars par le ministère des Finances, les recettes budgétaires totales de l'État pour les deux premiers mois de l'année 2026 ont atteint 601.300 milliards de dôngs (plus 22,2 milliards de dollars).

Ce chiffre représente 23,8% des prévisions annuelles et affiche une progression de 13,1% par rapport à la même période en 2025.

Dans le détail, les recettes intérieures s'élèvent à 558.100 milliards de dôngs, soit une augmentation de 15% sur un an. En revanche, les revenus provenant du pétrole brut ont chuté de 42,2%, s'établissant à environ 5.100 milliards de dôngs. Les activités d'import-export ont généré 38.000 milliards de dongs, en légère hausse de 1,2%.

Parallèlement, les dépenses budgétaires totales pour cette période sont estimées à 311.000 milliards de dôngs, soit 9,8% des prévisions et une hausse de 11% par rapport à l'année précédente. Parmi celles-ci, les dépenses pour l'investissement et le développement s'élèvent à 42.500 milliards de dôngs. Les dépenses courantes et le paiement des intérêts de la dette ont également été assurés conformément aux plans fixés.

Le ministère des Finances a précisé que les dépenses effectuées durant ces deux mois ont répondu aux besoins de développement socioéconomique, de défense, de sécurité et de gestion de l'État. Une attention particulière a été portée au versement des salaires, des pensions et des allocations sociales, permettant à la population de célébrer le Nouvel An lunaire (Têt) dans de bonnes conditions.

De plus, 15.527 tonnes de riz provenant des réserves nationales ont été distribuées, sur décision du Premier ministre, pour venir en aide aux populations durant la période du Têt et la période de soudure.

Enfin, l'équilibre budgétaire entre le pouvoir central et local a été maintenu. À la fin du mois de février, l'État a émis pour 60.500 milliards de dongs d'obligations gouvernementales, avec une durée moyenne de 10 ans et trois mois et un taux d'intérêt annuel moyen de 4,05%.

