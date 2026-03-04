Pêche INN

Cà Mau : remplacement et modernisation des dispositifs de surveillance des navires de pêche

Les cas nécessitant le remplacement complet des dispositifs de surveillance du trajet des navires de pêche bénéficieront d’un soutien équivalant à 50% des coûts, plafonné à 12 millions de dôngs par équipement et par navire. Pour les mises à niveau afin de répondre aux nouvelles normes, l’aide ne dépassera pas 6 millions de dôngs par équipement et par navire.

Photo : Nhân Dân/CVN

Dans l’après-midi du 28 février, Phan Hoàng Vu, vice-président du Conseil populaire de la province de Cà Mau, a indiqué que le Conseil populaire provincial venait d’adopter une résolution fixant une politique de soutien à la modernisation, au remplacement des équipements et au paiement des frais d’abonnement des dispositifs de surveillance du trajet des navires de pêche (VMS) au profit des pêcheurs de toute la province.

Selon la résolution adoptée, le budget provincial de Cà Mau prendra en charge les dépenses destinées à permettre aux pêcheurs de moderniser leurs équipements afin de les conformer aux nouvelles normes, avec un plafond de 6 millions de dôngs par équipement et par navire. Dans les cas où un remplacement complet est nécessaire, la province accordera une aide couvrant 50% des coûts, sans excéder 12 millions de dôngs par équipement et par navire.

Cette nouvelle politique à Cà Mau prévoit ainsi un soutien maximal de 6 millions de dôngs par équipement et par navire pour la mise à niveau du système VMS, et jusqu’à 12 millions de dôngs par équipement et par navire en cas de remplacement complet.

En outre, les pêcheurs de Cà Mau bénéficieront d’une prise en charge à 100% des frais mensuels d’abonnement au service de surveillance du trajet, conformément aux contrats signés entre les pêcheurs et les fournisseurs de services. Chaque navire ne pourra bénéficier qu’une seule fois d’un soutien pour la modernisation ou le remplacement d’un dispositif de surveillance ; parallèlement, les frais d’abonnement mensuels seront intégralement couverts jusqu’à la fin de l’année 2028.

Après la fusion administrative provinciale, Cà Mau compte plus de 5.200 navires de pêche, dont plus de 1.500 mesurant 15 m ou plus, soumis à l’obligation d’installer un dispositif VMS.

En raison de multiples facteurs, de nombreux équipements VMS se sont détériorés ou endommagés, obligeant les pêcheurs à les remplacer ou à les moderniser, ce qui entraîne des coûts supplémentaires non négligeables. La politique récemment adoptée par Cà Mau vise ainsi non seulement à alléger la charge financière mensuelle des pêcheurs locaux, mais aussi à prévenir les interruptions de connexion des systèmes VMS - l’une des infractions graves susceptibles de retarder la levée du "carton jaune" pour pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Quang Châu/CVN