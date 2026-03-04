Économie vietnamienne en 2026 : de la stabilité macroéconomique à l’ambition de percée

L’année 2026 est considérée comme le point de départ d’un nouveau cycle de développement pour l’économie vietnamienne, après une phase de reprise vigoureuse en 2024-2025 qui a permis de consolider des bases plus solides qu’auparavant.

>> La presse chinoise souligne la forte reprise de l’économie vietnamienne

>> L’économie vietnamienne devrait entrer dans un nouveau cycle de croissance

>> Fondements macroéconomiques solides et stables pour 2026

Photo : VNA/CVN

Dans un contexte mondial encore marqué par de nombreuses incertitudes, les organisations internationales ne se limitent plus à analyser le Vietnam à travers son taux de croissance, mais mettent de plus en plus l’accent sur la qualité, la structure et la capacité d’adaptation de son économie.

À l’orée du Plan quinquennal de développement socio-économique 2026-2030, le Vietnam bénéficie d’un socle macroéconomique relativement stable : inflation maîtrisée, grands équilibres globalement préservés et confiance des marchés progressivement renforcée.

Selon Mariam J. Sherman, directrice de la Banque mondiale pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos, les principaux atouts du pays résident dans sa position stratégique au cœur des routes commerciales asiatiques, une base industrielle en constante consolidation, un vaste réseau d’accords de libre-échange et une main-d’œuvre compétitive. Ces facteurs permettent au Vietnam de demeurer parmi les économies les plus dynamiques de l’ASEAN dans les perspectives pour 2026.

S’agissant des prévisions de croissance, plusieurs institutions financières internationales affichent un optimisme mesuré. Les banques UOB, Citi et Standard Chartered estiment que le Produit intérieur brut (PIB) du Vietnam pourrait progresser de 7,2 à 8% en 2026, soutenu par la dynamique élevée de 2025 et par l’expansion continue des investissements directs étrangers (IDE), notamment dans les secteurs de la haute technologie, des semi-conducteurs et des énergies renouvelables. L’entrée en phase d’exploitation commerciale de grands projets industriels devrait générer de nouveaux moteurs de production. Parallèlement, la reprise soutenue de la consommation intérieure et du tourisme international constitue un levier supplémentaire.

Dans une approche plus prudente, la Banque asiatique de développement (BAD), le Fonds monétaire international (FMI) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) avancent une prévision comprise entre 6 et 6,5%. Toutefois, même dans ce scénario, le Vietnam maintiendrait un rythme de croissance nettement supérieur à la moyenne mondiale. Les divergences chiffrées traduisent avant tout une prudence face aux incertitudes extérieures, sans remettre en cause l’appréciation générale d’une résilience économique sensiblement renforcée.

Un élément notable des rapports publiés cette année réside dans l’évolution du regard porté sur les moteurs de croissance. Si, par le passé, les exportations et les IDE étaient considérés comme les piliers quasi exclusifs, l’importance croissante du marché intérieur est désormais soulignée. Avec un PIB par habitant appelé à dépasser 5.000 dollars en 2026, le Vietnam se rapproche du seuil des pays à revenu intermédiaire supérieur et voit émerger une classe moyenne dotée d’un pouvoir d’achat accru. L’élargissement du marché domestique ouvre de nouvelles perspectives aux entreprises nationales et renforce l’attractivité du pays pour les investisseurs misant sur une stratégie de « production orientée vers le marché ».

Les flux d’IDE évoluent également vers une qualité supérieure, privilégiant la haute technologie, la production intelligente et les énergies renouvelables plutôt qu’un simple avantage de coûts salariaux. Le Vietnam est progressivement perçu non plus seulement comme un atelier d’exportation, mais comme un maillon essentiel de l’écosystème industriel régional, favorisant la constitution de pôles sectoriels et le transfert de technologies.

Pour maintenir cette dynamique et viser une véritable percée, les organisations internationales recommandent d’accélérer les réformes structurelles. Selon l’OCDE et le FMI, les marges de croissance fondées sur l’expansion du capital et de la main-d’œuvre tendent à se réduire, tandis que la productivité et l’innovation seront déterminantes à moyen et long terme. L’amélioration du climat des affaires, le développement d’un marché des capitaux transparent, le renforcement des liens entre entreprises à capitaux étrangers et acteurs domestiques, ainsi que l’accélération des transitions verte et numérique sont identifiés comme des priorités stratégiques.

Dans l’ensemble, l’année 2026 ne se résume pas à une croissance supérieure à la moyenne mondiale ; elle marque le début d’une nouvelle étape axée sur la qualité, la profondeur des réformes et l’innovation. Les évaluations positives des organisations internationales traduisent une confiance croissante dans la capacité du Vietnam à transformer sa stabilité macroéconomique en moteur de modernisation et de développement durable.

VNA/CVN