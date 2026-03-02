Résolution 68 : le Vietnam accélère sa marche vers le statut de pays à revenu élevé

Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement avec l’ambition de devenir un pays industriel moderne à revenu intermédiaire de la tranche supérieure d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Dans ce contexte, la Résolution 68-NQ/TW du Bureau politique sur le développement du secteur privé devrait donner un nouvel élan à l’économie, en mobilisant davantage de ressources et en accélérant la transformation du modèle de croissance.

Photo : VNA/CVN

Des experts estiment que la réalisation de ces objectifs dépend non seulement du rythme de croissance, mais aussi des réformes institutionnelles, de la qualité des ressources humaines et de la modernisation du modèle de gouvernance du développement.

Objectifs de croissance et marges de développement

Selon le Docteur Ly Dai Hung, de l’Institut d'économie vietnamienne et mondiale relevant de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, l’objectif de 2030 est clairement chiffré par le revenu national brut par habitant. En 2024, le Vietnam a atteint environ 4 490 dollars, ce qui montre que l’écart avec le seuil mondial du revenu intermédiaire de la tranche supérieure (entre 4.496 et 13.935 dollars) n’est plus significatif. Cependant, pour franchir durablement ce seuil, l’économie vietnamienne devra maintenir un taux de croissance élevé sur plusieurs années consécutives.

Les données historiques indiquent que le Vietnam a atteint son pic de croissance en 1995 avec 9,45%. Pour la période à venir, viser une croissance annuelle moyenne d'environ 10% représente un tournant majeur dans la structure économique.

Le Docteur Ly Dai Hung estime que le Vietnam doit agir vite car la "fenêtre d'opportunité" est limitée par le vieillissement rapide de la population. Il est impératif de profiter de la période actuelle de "structure démographique en or" pour accroître la productivité. Pour ce faire, le pays doit passer d'une croissance basée sur l'extension du capital à une croissance basée sur l'efficacité de l'utilisation des fonds et la qualité de la main-d'œuvre.

Modernisation du modèle de gouvernance

De son côté, le Docteur Nguyên Cao Duc, vice-directeur de l’Institut d’études européennes et américaines, insiste sur le fait que la modernisation du modèle de gouvernance du développement est un facteur décisif. Dans un contexte marqué par la transformation numérique et l’évolution rapide de l’environnement économique mondial, les modes de gouvernance traditionnels ne suffisent plus à répondre aux nouvelles exigences du développement.

Le nouveau modèle proposé repose sur une gouvernance intégrée à plusieurs niveaux, qui équilibre stabilité et innovation à travers quatre fonctions principales : assurer la discipline administrative, améliorer l’efficacité de la gouvernance, renforcer la coordination intersectorielle et affirmer le rôle d'orientation stratégique de l’État dans la création d’un environnement favorable au développement.

Les réformes administratives en cours, la rationalisation de l’appareil public et le renforcement de l’efficacité de la gouvernance ont déjà amélioré l’environnement des affaires. Une meilleure connexion entre ministères, secteurs et localités permet de réduire la fragmentation des politiques et de mobiliser les ressources de manière plus cohérente.

Selon le Docteur Nguyên Cao Duc, le rôle de l’État consiste non seulement à gérer, mais aussi à guider l'innovation, à soutenir l'application des technologies et à encourager le secteur privé à se développer. Cette nouvelle approche de la gouvernance nationale, orientée vers la transparence et l'utilisation des données, permet à l'économie de mieux s'adapter aux chocs extérieurs.

Lorsque le modèle de gouvernance est efficacement mis en œuvre, les ressources sont mieux mobilisées, renforçant la productivité, la résilience économique et la trajectoire vers le statut de pays développé à revenu élevé.

VNA/CVN