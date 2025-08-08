Vietnam : nouvelles règles sur la délivrance des permis de travail pour les étrangers

Le gouvernement a promulgué, le 7 août 2025, le décret N°219/2025/NĐ-CP concernant les travailleurs étrangers au Vietnam, avec plusieurs nouveautés sur la délivrance des permis de travail.

Le décret révise la procédure en intégrant le rapport expliquant la nécessité de recourir à des travailleurs étrangers dans le dossier de demande de permis de travail.

Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet, l’autorité compétente examine, approuve et délivre le permis de travail ; en cas de non-approbation, une réponse écrite doit être donnée dans les trois jours ouvrables. Le Comité populaire de niveau provincial est compétent pour délivrer, renouveler, prolonger, retirer les permis de travail pour les travailleurs étrangers travaillant pour un employeur ayant son siège social, une succursale, un bureau de représentation ou un lieu d’activité dans la localité où le travailleur étranger est censé exercer son emploi.

Le décret ajoute les cas de non-assujettissement à l’obligation de permis de travail, comprenant : les cas prévus à l’article 154 du Code du travail ; propriétaires ou membres apportant un capital d’au moins 3 milliards de dôngs dans une SARL ; présidents ou membres du conseil d’administration apportant un capital d’au moins 3 milliards de dôngs dans une société par actions ; entrée au Vietnam pour fournir des services de conseil ou exécuter des missions dans le cadre des projets d’aide publique au développement ; journalistes étrangers exerçant des activités professionnelles, reconnus par le ministère des Affaires étrangères ; enseignement ou gestion dans un établissement éducatif créé à la demande d’une mission diplomatique ou d’une organisation intergouvernementale ; élèves, étudiants, stagiaires...

Cette réglementation est entrée en vigueur le 7 août 2025.

