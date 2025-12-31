La Campagne "Quang Trung" s'accélère en faveur des sinistrés de Quang Ngai

La Campagne "Quang Trung", visant à réparer ou reconstruire dans les plus brefs délais les logements des familles lourdement touchées par les catastrophes naturelles successives dans la région du Centre, entre dans sa phase finale dans la commune de Tây Trà, province de Quang Ngai. L’objectif est clair : remettre les clés aux sinistrés avant le Nouvel An lunaire 2026.

La commune de Tây Trà a été durement touchée par les inondations de novembre dernier, avec une vingtaine de maisons endommagées, dont six totalement détruites. En réponse, les forces de l'armée et de la police ont été mobilisées pour cette opération de reconstruction rapide.

Le lieutenant-colonel Nguyên Huu Hoàng, vice-commissaire politique du Commandement de défense de la région N°1 - Son Tinh, a dépêché sur place 15 cadres et soldats dès réception des ordres. Les étapes de repérage du terrain, de choix des sites de réinstallation et de préparation des fondations ont été menées avec efficacité. Le 19 décembre, les six nouvelles maisons ont été mises en chantier simultanément, marquant une avancée décisive de la campagne.

Pour les habitants comme Hô Thi Huong ou Hô Van Xoay, dont les maisons ont été emportées par des glissements de terrain, ce soutien de l’État représente une chance inespérée de retrouver une stabilité. Hô Van Xoay recevra ainsi sa nouvelle maison de 52 m² dès le 5 janvier 2026, mettant fin à plusieurs semaines passées de précarité chez des proches.

Selon le président du Comité populaire de la commune de Tây Trà, Truong Công Lâm, 40% des travaux ont été achevés. Au total, la province de Quang Ngai prévoit de construire 45 maisons neuves et d'en réparer 13 dans le cadre de la Campagne "Quang Trung".

Les unités s'engagent à livrer six maisons à des sinistrés à Tây Trà avant le 20 janvier 2026 afin que les habitants puissent accueillir le Nouvel An lunaire dans des logements sûrs et stables.

