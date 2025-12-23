Les travailleurs âgés ne sont pas laissés pour compte

Les travailleurs âgés constituent une ressource abondante, mais ils ont besoin de politiques d’emploi appropriées, notamment en matière de recyclage, d’aménagement du temps de travail et de soutien à la transition professionnelle.

>> Le Japon et Taïwan sont les destinations privilégiées des travailleurs vietnamiens

>> Main-d’œuvre vietnamienne : communauté étrangère dans le Sud-Est de la R. de Corée

Nguyên Thi Cúc, une habitante de 50 ans de la commune de Phúc Thinh, en banlieue de Hanoi, a dû se cacher de ses enfants pour participer à un forum de l’emploi dans la commune de Dông Anh le mois dernier.

Photo : ND/CVN

Suite à une réorganisation administrative, Cúc s’est retrouvée en surnombre. Comptable expérimentée et en bonne santé, elle s’ennuyait ferme après plus de trois mois passés à la maison.

"Mes enfants et petits-enfants sont tous adultes et travaillent ou étudient toute la journée. Rester à la maison en permanence me rend triste, seule et me donne l’impression d’être inutile", a-t-elle confié. "Ma famille vit en périphérie, mais nous n’avons pas assez de terres cultivables pour compléter nos revenus. C’est pourquoi je sens que je dois encore travailler", a-t-elle expliqué.

Elle pensait qu’il serait difficile de trouver un emploi à son âge. Mais lors du salon de l’emploi, Cúc et d’autres personnes d’âge mûr ont trouvé des emplois satisfaisants.

Cúc a été recrutée comme comptable par une entreprise du secteur agroalimentaire dans le quartier de Tây Hô de Hanoi, avec un salaire de départ de 8 millions de dôngs (320 dollars américains) par mois.

De même, Vu Van Quang, 52 ans, a été embauché par la société Dông Anh Sprocket comme mécanicien qualifié, avec un salaire de départ de 10 millions de dôngs par mois.

Dans un contexte de croissance démographique rapide et de restructuration et de rationalisation continues de l’administration publique, les travailleurs âgés deviennent une ressource importante sur le marché du travail.

Vu Quang Thành, directeur adjoint du Centre de services pour l’emploi de Hanoi, rattaché au ministère de l’Intérieur, a déclaré que le marché du travail est plus ouvert aux travailleurs âgés.

En particulier, de nombreuses entreprises participant aux salons de l’emploi ont publié des offres d’emploi pour des personnes de plus de 50 ans, notamment dans des secteurs comme les services, le commerce, le textile, la chaussure, la mécanique et l’entreposage, a déclaré Thành. "Les travailleurs plus âgés, forts de leur expérience, de leurs compétences et de leur motivation, trouvent toujours du travail", a-t-il ajouté.

Plus de la moitié des employés des deux ateliers de production de la société Quang Minh Garment, situés dans l’arrondissement de Phú Thuong, ont plus de 50 ans.

Nguyên Thi Hâu, une habitante de 62 ans de l’arrondissement de Xuân Dinh, travaille dans l’atelier de l’entreprise depuis plus de sept ans.

"Auparavant, je travaillais comme ouvrière du textile dans un établissement militaire. Juste après ma retraite, j’ai commencé à travailler ici, avec un salaire de 6 millions de dôngs par mois. Ce travail me convient et l’atelier est proche de chez moi", a-t-elle fait savoir. "Pouvoir travailler et gagner un revenu supplémentaire en plus de ma pension me permet de gérer mes finances de manière indépendante, de ne pas être une charge pour mes enfants et de me sentir plus sereine", a-t-elle partagé.

Nguyên Phan Nghia, un retraité de 56 ans recruté il y a un an, a déclaré : "Au début, je ne connaissais rien aux machines de l’atelier, mais après avoir suivi une formation ici, je travaille maintenant avec deux machines de thermoscellage. Je maîtrise bien mon travail et je gagne 8 millions de dôngs par mois. Auparavant, j’étais fonctionnaire, mais j’ai pris une retraite anticipée. Contre toute attente, mon emploi technique actuel me convient parfaitement", a-t-il ajouté.

Mai Thi Thanh, directrice de la société Quang Minh, a expliqué que de nombreuses personnes âgées s’étaient présentées à l’entreprise avec l’idée d’occuper des emplois simples, comme celui de femme de ménage ou d’agent d’entretien. Mais après une formation, elles peuvent désormais assumer des postes plus complexes, exigeant des responsabilités et des compétences plus importantes. "Grâce à elles, nous avons atténué la pénurie de main-d’œuvre et augmenté notre chiffre d’affaires", a-t-elle indiqué.

Les exemples de Cúc, Hâu et Quang montrent que les travailleurs âgés, même ceux qui ont pris leur retraite ou ont été licenciés suite à des fusions-acquisitions, peuvent parfaitement s’adapter à de nouveaux emplois s’ils bénéficient d’une formation adéquate.

Il s’agit actuellement d’une solution permettant aux entreprises de compléter leurs effectifs, tout en offrant des opportunités d’emploi aux travailleurs âgés.

Cadre légal

Photo : ND/CVN

Dans la pratique, face au vieillissement rapide de la population et à la restructuration en cours de l’emploi au sein des administrations publiques, les travailleurs âgés constituent une ressource abondante. Toutefois, ils nécessitent des politiques d’emploi adaptées, notamment en matière de reconversion, d’aménagement du temps de travail et d’accompagnement à la transition professionnelle.

"Bien affectés, formés et protégés, les travailleurs seniors peuvent continuer à contribuer efficacement aux entreprises et à la société", a plaidé Nguyên Thu Hông, 53 ans, travaille à la Hung Vu Garment Corporation, dans la province de Hung Yên, où près d’un quart des 700 employés sont des seniors.

La Loi sur l’emploi 2025, qui entrera en vigueur en janvier 2026, intègre pour la première fois la réalité du vieillissement de la population vietnamienne à la politique d’emploi, en prévoyant des dispositions spécifiques pour le soutien aux travailleurs âgés sur le marché du travail.

Les mesures de soutien à l’emploi des travailleurs âgés comprennent des prêts pour le maintien et le développement de l’emploi, un soutien à la formation et au perfectionnement des compétences, ainsi qu’une aide à la reconversion et à la transition de carrière.

La loi désigne également les personnes âgées comme un groupe prioritaire pour la participation aux programmes publics d’emploi et les intègre au système de soutien au développement des compétences professionnelles.

La Loi sur la formation professionnelle prévoit plusieurs mesures destinées aux travailleurs âgés, comme l’élargissement de la formation professionnelle à un système d’apprentissage flexible et continu, offrant des possibilités de formation et de perfectionnement quel que soit l’âge.

La loi reconnaît également les compétences professionnelles acquises, ainsi que les parcours de transition et d’évolution de carrière permettant aux personnes âgées de valoriser leur expérience et leurs compétences pour continuer à développer leurs qualifications.

Le Vietnam compte actuellement plus de 16 millions de personnes âgées, soit environ 17% de la population.

Le président de l’Association des personnes âgées vietnamiennes, Nguyên Thanh Binh, a déclaré : "Dans un contexte de vieillissement de la population, encourager les personnes âgées à travailler contribue non seulement à augmenter leurs revenus, à préserver leur santé et à renforcer leur engagement social, mais constitue également une solution durable pour réduire la pauvreté".

"Permettre aux personnes âgées d’accéder à des prêts pour la production et la création d’entreprises, conformément à la nouvelle orientation politique du Parti en matière d’entrepreneuriat, contribue à créer des emplois pour les seniors. C’est la seule façon pour eux de continuer à mettre à profit leur intelligence, leurs efforts et leurs capacités", a-t-il indiqué.

VNA/CVN