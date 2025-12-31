Campagne Quang Trung : coup d’accélérateur pour le relogement des sinistrés des intempéries

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé, le 30 décembre 2025, la dépêche officielle N°246/CĐ-TTg ordonnant l’accélération de la "Campagne Quang Trung", une initiative stratégique visant à reconstruire et réparer en un temps record les habitations des foyers victimes des récentes catastrophes naturelles dans la région Centre.

>> Typhon Kajiki : priorité à l’assistance et au relogement des sinistrés

>> Dà Nang : relogement des sinistrés des intempéries à Trà Tân avant le Têt 2026

Photo : VNA/CVN

Cette directive s'adresse particulièrement aux dirigeants des provinces de Quang Tri, Thua Thiên-Huê, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoa et Lâm Dông, ainsi qu'aux ministres des départements concernés.

La Campagne Quang Trung a pour mission de garantir que chaque famille touchée par les inondations et les tempêtes dispose d’un logement stable et d’un lieu de culte pour accueillir le Nouvel An 2026 et le Têt traditionnel de l’Année du Cheval (Binh Ngo). Après un mois de déploiement intensif, les résultats sont jugés très encourageants grâce à la mobilisation conjointe du système politique, des forces armées, des entreprises et de la solidarité populaire. À ce jour, la réparation de 34.756 maisons a été achevée, atteignant un taux d’exécution de 99,99%, tandis que 671 habitations ont été intégralement reconstruites sur les 1.597 totalement détruites.

Saluant ces premiers succès, le chef du gouvernement a toutefois appelé les autorités locales à ne pas relâcher leurs efforts et à faire preuve d'un esprit combatif pour achever l'ensemble des chantiers avant le 15 janvier 2026. Cet objectif ambitieux vise à stabiliser la vie sociale avant la tenue du XIVe Congrès national du Parti. Pour ce faire, le Premier ministre exige une mobilisation totale du système politique, notamment des forces de l'armée, de la police, de la jeunesse et de la population, ainsi qu'une coordination fluide entre les communes pour s'entraider selon l'ampleur des dégâts constatés sur chaque territoire.

La dépêche insiste également sur la nécessité de contrôler rigoureusement le marché des matériaux de construction afin d’éviter toute spéculation ou hausse injustifiée des prix.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a par ailleurs confié des tâches spécifiques aux ministères de la Défense, de la Police, de l’Agriculture et du Développement rural, des Ressources naturelles et de l’Environnement, de l’Industrie et du Commerce, et de la Construction.

Les agences de presse sont également sollicitées pour mettre en lumière les initiatives exemplaires et les modèles de solidarité nés de cette campagne, afin d’inspirer un élan national à l’aube de la nouvelle année.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà assurera le suivi direct de l’exécution de ces directives, tandis que le Bureau du gouvernement est chargé de rapporter immédiatement tout obstacle majeur entravant la progression de ce chantier d’envergure nationale.

VNA/CVN