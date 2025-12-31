Hà Tiên

Sécurité frontalière : l’efficacité d’un modèle de proximité à Hà Tiên

La ville de Hà Tiên, dans la province de Kiên Giang (Sud-An Giang aujourd’hui), est une zone frontalière à la configuration particulière, à la fois limitrophe du territoire continental et ouverte sur la mer.

Son relief complexe, jalonné de nombreux sentiers et passages informels, constitue un terrain favorable aux activités illicites telles que la contrebande, le transport illégal de marchandises ou encore les entrées et sorties du territoire en violation de la réglementation, posant ainsi de fortes exigences en matière de maintien de l’ordre et de sécurité à la base.

C’est à partir de cette réalité que le modèle de l’Équipe mobile de défense civile pour la sensibilisation et la prévention de la criminalité et des fléaux sociaux en zone frontalière, mis en place à Hà Tiên, a été élaboré et déployé avec efficacité. Ce modèle s’est imposé comme un point fort du mouvement "L’ensemble du peuple pour la protection de la sécurité nationale", illustrant une approche souple et innovante fondée sur la mobilisation de la population pour préserver la tranquillité locale.

Les membres de l’équipe sont principalement des personnes jouissant d’une grande crédibilité au sein de la communauté ethnique khmère, bien au fait du terrain ainsi que des us et coutumes locaux. Agissant sur une base volontaire, sans rémunération ni allocation, ils coopèrent activement avec la police locale, les gardes-frontières et les forces de sécurité de proximité dans l’accomplissement de leurs missions.

Les activités de l’équipe s’articulent autour de trois axes prioritaires : les patrouilles de contrôle, la sensibilisation juridique et la collecte d’informations à la base. Sous l’encadrement des agents de police de secteur, les membres participent régulièrement aux patrouilles populaires, détectent et signalent en temps utile les signes suspects, tout en menant des actions de vulgarisation du droit auprès de chaque foyer et des groupes d’autogestion communautaire. Cette démarche a contribué à renforcer sensiblement le respect de la loi et la vigilance des habitants.

Garantir l’ordre et la sécurité

Dans le contexte de la mise en œuvre du modèle d’administration locale, l’Équipe mobile de défense civile de Hà Tiên démontre une portée pratique manifeste, en allégeant la charge des forces professionnelles, en consolidant les liens entre autorités et population, et en contribuant à l’édification d’un dispositif solide de sécurité populaire le long de la frontière.

La pratique montre que l’Équipe mobile de défense civile de Hà Tiên a fait preuve d’une efficacité manifeste dans la garantie de l’ordre et de la sécurité dans la zone frontalière. Forts de leur connaissance approfondie du terrain, de la langue ainsi que des us et coutumes locaux, les membres de l’équipe ont su mobiliser efficacement la communauté khmère afin de favoriser le respect de la loi et d’éviter toute complicité avec des actes répréhensibles. À travers les actions de sensibilisation, les habitants ont également été guidés dans l’installation de l’identifiant électronique VNeID et l’utilisation des services publics en ligne, contribuant ainsi à la mise en œuvre du Projet N°06 du gouvernement relatif à la transformation numérique associée à la gestion de la population.

En 2025, l’Équipe mobile de défense civile a participé à 175 patrouilles populaires, mobilisant 1.039 participations, ce qui a permis de disperser cinq groupes de jeunes se rassemblant tard dans la nuit et de démanteler deux petits points de jeux d’argent illégaux. L’équipe a par ailleurs coopéré avec la police de secteur pour inviter, sensibiliser et rééduquer 69 individus, détecter 12 cas de consommation illicite de stupéfiants et accompagner 12 personnes vers des centres de désintoxication obligatoire.

Le travail de sensibilisation a été déployé à grande échelle, avec 472 réunions organisées au sein des groupes d’autogestion communautaire, ainsi que de nombreuses actions menées directement auprès des foyers. Les contenus portaient principalement sur le droit, les stratagèmes de fraude sur l’espace numérique, les infractions liées aux entrées et sorties illégales du territoire, ainsi que la prévention contre les marchandises prohibées. Grâce à ces actions, l’équipe a transmis 35 informations importantes relatives à la sécurité et à la résidence, permettant aux forces de police de régler rapidement les affaires dès la base.

Sensibiliser les foyers à la criminalité

Selon M. Si Phon, chef de l’Équipe mobile de défense civile, les membres restent en permanence attentifs à l’évolution de la situation dans les quartiers afin de mener des actions de sensibilisation opportunes et de résoudre rapidement les problèmes émergents. "Selon les circonstances, nous privilégions une communication directe ou indirecte ; parfois, une simple conversation ou une visite de courtoisie auprès des habitants permet aussi d’intégrer des messages juridiques, l’essentiel étant d’obtenir la meilleure efficacité possible", a-t-il souligné.

Parallèlement aux missions de maintien de la sécurité, les membres de l’équipe participent activement aux actions de protection sociale, notamment en apportant des journées de travail pour la construction de cinq logements dans le cadre du programme d’éradication de l’habitat précaire dans la zone frontalière, contribuant ainsi à consolider un dispositif solide de sécurité populaire.

Le lieutenant-colonel Châu Van Nat, officier de police de secteur du quartier de Xà Xía, à Hà Tiên, qui accompagne régulièrement les activités de l’Équipe mobile de défense civile, a indiqué que ce modèle avait entraîné une évolution notable de la prise de conscience des habitants.

"Après avoir été directement sensibilisés et mobilisés par l’Équipe de défense civile, les riverains respectent plus strictement les orientations du Parti ainsi que les politiques et les lois de l’État. Grâce à cela, la situation de l’ordre et de la sécurité sur le territoire est globalement maintenue de manière stable", a-t-il souligné.

Afin de continuer à valoriser l’efficacité du modèle de l’Équipe mobile de défense civile à Hà Tiên, Si Phon, chef de l’Équipe, estime que la question des ressources humaines doit faire l’objet d’une consolidation régulière. Il s’agit notamment de recenser et de mobiliser davantage de personnes crédibles et engagées au sein de la communauté afin de garantir une force suffisante et un fonctionnement durable à long terme. Par ailleurs, M. Si Phon a suggéré que les autorités compétentes apportent un soutien opportun en matière de conditions matérielles, telles que le carburant, pour faciliter les missions de patrouille et de sensibilisation des membres.

Parallèlement au renforcement des effectifs, la police de Hà Tiên est appelée à intensifier l’orientation des contenus de sensibilisation, à fournir en temps utile des informations sur les nouveaux modes opératoires et stratagèmes des criminels, ainsi qu’à diffuser largement les numéros de contact d’urgence auprès de la population. Ces actions visent à renforcer le respect de la loi, à encourager les citoyens à signaler activement les infractions et à consolider durablement l’ordre et la sécurité dans la ville comme dans l’ensemble de la zone frontalière.

