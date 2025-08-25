Un séminaire national pour se préparer au 18e Forum de l’ASEAN sur les travailleurs migrants

Un séminaire national s’est tenu le 25 août à Hanoï, organisé par le ministère de l’Intérieur, pour se préparer au 18 e Forum de l’ASEAN sur les travailleurs migrants (AFML).

L’événement a réuni des délégués d’organismes vietnamiens, d’agences onusiennes et d’organisations internationales. Des représentants du Bureau régional de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour l’Asie-Pacifique y ont également participé en visioconférence.

Le ministère de l’Intérieur est le point focal du Vietnam pour la coopération de l’ASEAN dans le domaine du travail et membre du Comité de l’ASEAN sur la mise en œuvre de la Déclaration relative à la protection et à la promotion des droits des travailleurs migrants (ACMW).

Lors de l’événement, le vice-ministre de l’Intérieur, Cao Huy, a rappelé que le Vietnam dispose d’une main-d’œuvre abondante, réputée pour son assiduité. Selon les statistiques de 2024, la population active du pays (de 15 ans et plus) atteint 53 millions de personnes, dont près de 24,7 millions de femmes, et plus d’un demi-million de Vietnamiens travaillent actuellement à l’étranger sous contrat dans 43 pays et territoires. Leur présence s’accroît rapidement au Japon, en République de Corée et à Taïwan (Chine), tandis que de nouveaux marchés potentiels, tels que l’Australie, l’Allemagne ou le Canada, sont en cours d’exploration.

Cao Huy a toutefois nuancé ce constat en soulignant que, dans un contexte de mondialisation, les travailleurs vietnamiens font face à une concurrence intense en raison de compétences techniques, linguistiques et professionnelles encore limitées. Pour mieux protéger les droits des travailleurs migrants, le Vietnam s’emploie à mettre en œuvre des politiques nationales adaptées et à renforcer la coopération régionale et internationale. En tant que membre actif et responsable de l’ASEAN, le pays a lancé plusieurs initiatives saluées, comme des études sur la législation migratoire et la réintégration, contribuant ainsi au partage d’expériences pour renforcer la compétitivité et la résilience du marché du travail.

De son côté, Felix Weidencaff, représentant du Bureau de l’OIT au Vietnam, a précisé que le 18e AFML se tiendra à Kuala Lumpur les 9 et 10 septembre sous la présidence de la Malaisie, avec pour thème "Accélérer les actions en vue d’atteindre les Objectifs de Développement durable sur la migration sûre et le travail décent dans l’ASEAN". Il a néanmoins averti que le rythme actuel des progrès dans la région reste insuffisant pour atteindre ces objectifs d’ici 2030, malgré les innovations observées au Vietnam.

Au cours du séminaire, les participants ont d’abord présenté les actions nationales menées pour appliquer les recommandations du 17ᵉ AFML. Les discussions se sont ensuite orientées vers les thèmes du prochain forum, notamment la garantie d’un environnement de travail sûr et la réduction des coûts liés au recrutement et au transfert de fonds.

Ces échanges permettront à la délégation vietnamienne de recueillir les avis et les propositions nécessaires pour définir des propositions sur les efforts communs de l’ASEAN en vue de concrétiser les ODD lors du 18e AFML, un rendez-vous annuel essentiel formulant des recommandations pour renforcer la protection des droits des travailleurs migrants aux niveaux national et régional.

