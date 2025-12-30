Congrès national de l’émulation : susciter l’aspiration à contribuer à la culture, à l’art et au journalisme

À l’occasion du XI e Congrès national de l’émulation patriotique, artistes et journalistes ont affirmé que l’émulation ne se limite pas à un mouvement symbolique. Elle constitue une véritable force motrice permettant de dépasser les limites, de contribuer par la création, de préserver les valeurs culturelles et de diffuser l’esprit patriotique dans la vie contemporaine.

Selon l’artiste du peuple Tông Toàn Thang, directeur de la Fédération vietnamienne du cirque, l’ensemble des artistes, cadres et employés de la Fédération éprouve une immense joie et une grande fierté à l’occasion de cet événement. Il s’agit pour lui de la deuxième participation consécutive à un Congrès national de l’émulation.

Revenant sur le parcours de ces dernières années, et en particulier sur la mise en œuvre des mouvements d’émulation patriotique, il a souligné la fierté partagée par la communauté artistique. "Pour les artistes de cirque vietnamiens, l’émulation n’est pas un slogan. C’est une force motrice qui nous pousse à nous engager, à dépasser nos propres limites et à servir la patrie par la création artistique", a-t-il déclaré.

Entre 2022 et 2025, la Fédération vietnamienne du cirque a activement lancé et mis en œuvre des initiatives d’émulation étroitement liées aux activités artistiques concrètes. Animés par un esprit de dépassement, de dévouement et de contribution collective, artistes, cadres et employés ont œuvré de concert pour obtenir des résultats remarquables. En l’espace de trois ans, la Fédération a remporté dix prix internationaux, confirmant ainsi la place du cirque vietnamien sur la scène artistique mondiale.

Ces succès, a-t-il précisé, sont le fruit d’efforts constants, de l’unité du collectif et d’une orientation stratégique fondée sur l’innovation et la créativité. L’émulation est perçue comme un moteur essentiel, favorisant l’autonomie, le perfectionnement professionnel et l’expression pleine du talent artistique.

"Nous encourageons en permanence les artistes à innover, à se surpasser et à viser l’excellence", a-t-il ajouté.

À la suite du XIe Congrès national de l’émulation, la Fédération vietnamienne du cirque est entrée dans une nouvelle phase de préparation, marquée par le lancement d’une campagne d’émulation en vue du 70e anniversaire de sa fondation. Cette initiative s’inscrit à la fois dans la célébration d’un jalon historique et dans la dynamique générale d’intégration et de développement du pays.

L’artiste du peuple Tông Toàn Thang a rappelé que les artistes de cirque affrontent quotidiennement les défis les plus exigeants de leur profession : la hauteur, le danger, l’intensité des entraînements, mais aussi les limites physiques et mentales. Pour captiver le public, ils doivent faire preuve d’une volonté inébranlable, d’une endurance exceptionnelle et d’une grande résilience, surmontant sans cesse la peur, la douleur et la fatigue afin de perfectionner leur art.

"Nous nous considérons comme ceux qui transmettent le flambeau, les artisans et les garants de la confiance, afin que les artistes puissent préserver leur esprit, leur état d’âme et leur caractère professionnel", a-t-il souligné.

Il a exprimé l’espoir qu’à l’issue de ce Congrès, le Parti, l’État ainsi que les ministères et organismes concernés accordent une attention accrue aux équipes artistiques, notamment aux artistes de cirque, en améliorant les mécanismes et politiques de soutien. "Ce n’est que dans des conditions de travail stables et adaptées que les artistes pourront se consacrer pleinement à un métier exigeant, que tous ne peuvent exercer, et contribuer de tout cœur à la société", a-t-il insisté.

L’art traditionnel, une source d’inspiration spirituelle pour le patriotisme

Sélectionnée pour participer au Congrès national de l’émulation, l’artiste émérite Lê Vành Khuyên, de l’Opéra et du Ballet national du Vietnam, a exprimé son émotion et sa fierté. Pour elle, il s’agit à la fois d’un événement majeur pour le pays et d’une étape importante de son parcours artistique.

"Ce congrès me permet de revenir sur mon itinéraire professionnel, de partager mes contributions et d’échanger avec des artistes de différents horizons. Nous y apprenons les uns des autres, partageons nos idées et réfléchissons ensemble aux enjeux essentiels de la culture et de l’art nationaux", a-t-elle déclaré.

Selon elle, artistes et écrivains ont pour mission de refléter la vie, l’histoire et l’âme de la nation à travers leurs œuvres. Dans un contexte d’émulation patriotique, cette responsabilité apparaît d’autant plus clairement : préserver et diffuser les valeurs culturelles, tout en inspirant les jeunes générations à aimer, protéger et faire vivre la culture traditionnelle.

Évoquant le rôle de l’art traditionnel dans le mouvement actuel d’émulation patriotique, Lê Vành Khuyên l’a qualifié de ressource spirituelle d’une grande richesse. Héritage transmis de génération en génération, l’art traditionnel nourrit le patriotisme, la fierté nationale et la conscience de la préservation de l’identité culturelle. À travers les œuvres, les spectacles et les activités pédagogiques, il irrigue la vie sociale de valeurs humanistes profondes, de manière discrète mais constante.

Dans un contexte de mondialisation accrue et de transformation numérique, explorer de nouvelles formes de médiation pour rapprocher l’art traditionnel du public, en particulier des jeunes, constitue selon elle une autre forme d’émulation : celle de la créativité et de l’engagement en faveur de la culture nationale.

"Par un travail artistique sérieux et une forte responsabilité sociale, chaque artiste contribue à diffuser des valeurs positives et humaines, participant ainsi concrètement au mouvement d’émulation patriotique de cette nouvelle ère", a-t-elle conclu.

Journalisme : semer les graines d’un patriotisme durable

La journaliste Hoàng Kim Tuyêt (nom de plume : Hoàng Tuyêt), du quotidien Tin tuc và Dân tôc de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), a confié que sa participation au XIe Congrès national de l’émulation constituait pour elle un grand honneur et une expérience singulière. Elle y représentait plus de 1.000 journalistes, rédacteurs et techniciens travaillant au sein de la VNA, au Vietnam comme à l’étranger.

"Dans l’atmosphère solennelle et émouvante du Congrès, j’ai ressenti avec encore plus de force la valeur du travail discret mais essentiel de tous ceux qui œuvrent avec rigueur et persévérance dans chaque domaine de la vie sociale", a-t-elle déclaré.

Du point de vue journalistique, Hoàng Kim Tuyêt estime que la presse joue un rôle central dans la découverte, la promotion et la diffusion des mouvements d’émulation patriotique. Elle ne se limite pas à les relater, mais contribue à façonner les valeurs, à encourager l’engagement civique et à nourrir un esprit d’optimisme et de responsabilité collective.

Dans un environnement informationnel de plus en plus complexe, les médias traditionnels doivent, selon elle, assumer un rôle renforcé : promouvoir une émulation patriotique fondée sur des valeurs authentiques, des personnes réelles et des actions concrètes, afin qu’elle ne demeure pas un simple mot d’ordre, mais devienne un véritable moteur du développement national.

La presse doit également continuer à jouer un rôle de passerelle entre les valeurs culturelles nationales, les arts traditionnels et la vie contemporaine. Au-delà d’une information factuelle, elle est appelée à renouveler ses formes d’expression en recourant au multimédia, à la narration visuelle, à la vidéo, aux infographies et aux réseaux sociaux, pour éviter que la culture traditionnelle ne soit marginalisée par le rythme de la modernité.

Dans un contexte d’intégration internationale approfondie, la presse contribue aussi à promouvoir l’image du Vietnam à l’étranger. Elle dispose aujourd’hui de conditions favorables pour raconter, de manière plus globale et systématique, l’histoire d’un peuple à la fois solidaire et créatif, et pour valoriser le patrimoine culturel, artistique, sportif et touristique comme autant d’expressions vivantes du patriotisme.

Enfin, ce processus constitue également une opportunité pour la presse de se renouveler, d’élever la qualité de son travail et de mieux articuler orientations politiques et créativité professionnelle, contribuant ainsi à consolider les fondements spirituels de la société vietnamienne dans cette nouvelle phase de développement.

