Hô Chi Minh-Ville met en service une voie cyclable sur l’avenue Mai Chi Tho

Dans le quartier d’An Khanh, à Hô Chi Minh-Ville, les travaux d’aménagement de la voie réservée aux vélos sont achevés et l’infrastructure est prête à être mise en service dès le 31 décembre.

>> Hanoï mettra en service 5.000 vélos électriques publics

>> Hanoï lance un tour à vélo nocturne



Photo : VNA/CVN

D’une longueur d’environ 5,8 km, la voie cyclable est aménagée le long du trottoir de l’avenue Mai Chi Tho, sur le tronçon reliant la rue Nguyên Co Thach à la rue D1. La voie présente une largeur moyenne de 2 mètres, réduite à 1,5 mètre sur certains passages au niveau des ponts, et autorise une vitesse maximale de circulation de 20 km/h pour les vélos. La chaussée est revêtue d’asphalte, dotée d’un marquage clair, tandis que les intersections sont peintes en rouge vif afin d’améliorer la visibilité et de garantir la sécurité des usagers.

La particularité de ce projet réside dans la séparation complète de la voie cyclable du flux de circulation motorisée. Aménagée sous un alignement d’arbres, elle offre un cadre de déplacement à la fois sûr et agréable. Aux arrêts de bus, la piste est déviée à l’arrière des abris afin d’éviter les conflits entre cyclistes et passagers.

Le long de l’itinéraire, cinq stations de vélos publics ont également été installées. Reliées à une application mobile, elles permettent aux usagers de louer facilement un vélo et de combiner leurs déplacements avec d’autres modes de transport public, tels que le bus ou le métro.

Une fois mise en service, cette voie cyclable ne constituera pas seulement une nouvelle infrastructure de transport, mais contribuera aussi à l’amélioration de l’environnement urbain et à la création d’un paysage de mobilité plus moderne et plus civilisé à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN