Poursuites recommandées contre un ex-vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural

La Police d’investigation du ministère de la Police a publié ses conclusions d’enquête, recommandant des poursuites à l’encontre de 23 prévenus dans l’affaire de "corruption active, corruption passive et violations des règles comptables ayant entraîné de graves conséquences", survenue au sein de l’ancien ministère de l’Agriculture et du Développement rural, de l’Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée d’investissement et de construction Hoàng Dan, ainsi que dans plusieurs unités et localités concernées.

>> Cinquante-cinq personnes jugées dans une affaire de corruption au ministère de la Santé

>> Poursuite résolue de la lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines

>> Les inspections thématiques se renforcent dans les domaines à risque de corruption

Parmi les personnes visées, l’ex-vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Hoang Van Thang est poursuivi pour "corruption passive". Plusieurs anciens responsables du ministère sont également poursuivis pour la même infraction.

Nguyên Van Dan, directeur de la société Hoàng Dan, est poursuivi pour trois chefs d’accusation : "violations des règles comptables ayant entraîné de graves conséquences, violations des règles relatives aux appels d’offres ayant entraîné de graves conséquences" et "corruption active".

Photo : VNA/CVN

En outre, 14 prévenus font l’objet de recommandations de poursuites pour "violation des règles relatives aux appels d’offres ayant entraîné de graves conséquences", et trois autres pour "violation des règles comptables ayant entraîné de graves conséquences".

Selon les conclusions de l’enquête, Nguyên Van Dan s’est entendu pour verser de l’argent à Hoàng Van Thang et à certains responsables afin d’influencer et d’orienter des décisions permettant à la société Hoàng Dan et à des groupements d’entreprises de remporter des marchés. Ces agissements ont permis de gagner cinq lots relevant de quatre projets, causant un préjudice de plus de 251 milliards de dôngs à l’État. Le montant total des sommes utilisées pour la corruption a été estimé à plus de 40 milliards de dôngs.

L’enquête a établi que Hoàng Van Thang avait perçu 200.000 dollars au titre de pots-de-vin.

Au cours de l’instruction, les prévenus ont reconnu les faits, fait preuve de repentir, coopéré activement avec les autorités et restitué l’intégralité des sommes indûment perçues afin de réparer les conséquences de l’affaire.

VNA/CVN