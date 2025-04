Le Vietnam peut se positionner comme destination d’investissement verte

Le 4 e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) est une bonne occasion pour le Vietnam de promouvoir de nouveaux partenariats dans les domaines de la finance verte, de la technologie durable et de l’innovation, a déclaré Erick Contreras, vice-président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham).

>> Lever les obstacles pour attirer les investissements privés dans l'énergie

>> Le Vietnam soutient les projets d'énergie verte avec de nouvelles incitations

>> Femmes du Mékong : cultiver demain sous les panneaux solaires

>> Le Vietnam développe des pales d’éoliennes adaptées aux conditions météorologiques

Photo : VNA/CVN

Le 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) est une bonne occasion pour le Vietnam de promouvoir de nouveaux partenariats dans les domaines de la finance verte, de la technologie durable et de l’innovation, a déclaré Erick Contreras, vice-président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham). Des engagements forts, associés à des stratégies bien définies

Le Vietnam a démontré des engagements forts et pris des mesures spécifiques pour promouvoir la transition verte. Le gouvernement vietnamien a publié la Stratégie nationale sur la croissance verte pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050.

De nombreuses politiques ont été promulguées pour renforcer la résilience au changement climatique, réduire les émissions de carbone et assurer la transition énergétique durable. Cela contribuera à réaliser l’objectif d’atteindre la neutralité carbone. Avec des engagements forts, associés à des stratégies bien définies, le Vietnam peut accélérer son parcours de transition verte. Dans ce parcours, la Stratégie nationale sur la croissance verte pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050, sert de base solide pour que le pays puisse s’aligner sur les objectifs de développement durable, a indiqué Erick Contreras.

D’autre part, le Plan national de développement de l’énergie pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050 (appelé Plan énergétique VIII) est considéré comme l’épine dorsale de la feuille de route pour la transition énergétique du Vietnam dans les années à venir. Ce plan traduit les objectifs ambitieux du pays dans le développement des énergies renouvelables tout en garantissant la sécurité énergétique et la compétitivité économique.

Ces dernières années, le Vietnam a réalisé d’importants progrès dans le domaine des énergies solaire et éolienne, devenant ainsi un acteur majeur sur la scène régionale et mondiale des énergies renouvelables. Ces avancées ont été soutenues par des politiques gouvernementales visant à encourager les investissements privés dans ces secteurs.

L’adoption de tarifs incitatifs et la mise en place de mécanismes de régulation ont attiré des milliards de dollars d’investissements, permettant au Vietnam de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et de contribuer à la sécurité énergétique nationale.

Ces efforts se sont traduits par une augmentation significative de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays, ce qui a contribué à réduire les émissions de CO 2 et à améliorer l’accès à l’électricité dans les zones rurales et isolées. Le Vietnam a également introduit un nouveau mécanisme d’achat direct d’énergie (DPPA), conçu pour permettre les achats directs d’énergie entre les unités de production et les grands consommateurs d’électricité. Ce mécanisme est perçu comme une opportunité majeure pour accélérer l’adoption des énergies renouvelables dans le pays.

D’autre part, le Vietnam est l’un des premiers pays d’Asie du Sud-Est à appliquer la responsabilité élargie des producteurs (REP). Il s’agit d’une étape importante pour promouvoir le modèle d’économie circulaire et encourager le développement des systèmes de production et de recyclage écologiques.

Alors que le Vietnam continue de s’engager dans la transition énergétique, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la modernisation du réseau électrique et la gestion de l’intermittence des sources d’énergie renouvelable.

Un grand potentiel dans la croissance verte

Outre les énergies renouvelables, le Vietnam dispose d’un grand potentiel dans d’autres domaines émergents favorisant la croissance verte.

De nombreuses petites et moyennes entreprises vietnamiennes se sont lancées dans les projets d’innovation, en développant des matériaux biodégradables, des matériaux d’origine biologique ou des sources abondantes de biomasse, comme la balle de riz, la bagasse de canne à sucre et la fibre de coco.

Le Vietnam possède un long littoral, ce qui ouvre la voie à l’exploitation de sources d’énergies renouvelables marines, telles que l’énergie marémotrice et houlomotrice. Bien qu’il en soit encore à ses balbutiements, ce domaine peut attirer des investissements importants et créer des partenariats stratégies en matière technologique.

En outre, l’hydroélectricité continue de jouer un rôle important dans le mix énergétique renouvelable du Vietnam. La modernisation et l’amélioration de l’efficacité des centrales hydroélectriques pourraient offrir au pays des nouvelles opportunités de coopération et de développement. Des opportunités de coopération entre le Vietnam et les pays européens

Le Vietnam est l’un des marchés les plus dynamiques en Asie du Sud-Est. Les engagements forts du gouvernement et l’abondance des ressources naturelles contribuent à renforcer l’attrait du Vietnam en tant que destination pour les investissements durables.

Pour attirer les investissements européens, en particulier dans le secteur éolien offshore, il importe pour le Vietnam d’élaborer des cadres juridiques et réglementaires clairs et cohérents.

Le Vietnam et l’Union européenne (UE) partagent un engagement fort en faveur du développement durable. Les deux parties disposent d’une grande possibilité pour renforcer leur coopération dans le développement des réseaux électriques, des systèmes intelligents d’énergie et de stockage d’énergie, ou encore des infrastructures vertes.

Le renforcement de la coopération technique, notamment dans le cadre des mécanismes existants, tels que l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) ou le Forum et exposition sur l’économie verte (GEFE), aidera le Vietnam et l’UE à augmenter les investissements, l’innovation et la création des coentreprises dans le développement des énergies propres.

Des défis à relever

Dans le contexte où l’économie mondiale évolue vers la durabilité et la diversification des chaînes d’approvisionnement, le Vietnam se positionne comme un centre majeur de fabrication de produits à faible émission de carbone et une destination pour les investissements directs étrangers verts.

Cependant, de nombreux défis restent encore à relever. Le Vietnam doit accélérer le développement de l’énergie éolienne terrestre et offshore.

Il est crucial de moderniser les infrastructures fondamentales, notamment le raccordement au réseau électrique et la distribution d’électricité. Une feuille de route claire, des mécanismes de gestion synergiques et des systèmes de comptabilisation des émissions de carbone efficaces sont nécessaires pour garantir les objectifs de croissance verte pour les années 2030, 2040 et 2050.

En outre, l’accès des petites et moyennes entreprises au financement vert constitue l’un des défis majeurs. Pour régler ce défi, le Vietnam doit maintenir sa trajectoire actuelle tout en avançant plus rapidement et plus profondément. Il faut élaborer des feuilles de route spécifiques pour chaque secteur et renforcer les compétences des organismes de niveau central et local. Il est également nécessaire de promouvoir le dialogue public-privé pour aligner les politiques sur les besoins des entreprises et débloquer des financements pour des projets innovants et écologiques.

EuroCham apprécie hautement la vision prospective du gouvernement vietnamien quant à la croissance verte. Garantir l’implication de toutes les parties prenantes, dont le gouvernement, la communauté d’entreprises et la population, est essentiel pour accélérer la transition verte, a indiqué Erick Contreras.

En tant que passerelle entre les entreprises européennes et les partenaires vietnamiens, EuroCham s’engage à accompagner le Vietnam dans le développement durable de l’économie.

Grâce à des initiatives telles que GEFE, EuroCham a favorisé la coopération vietnamo-européenne dans le développement des technologies avancées et le renforcement de la connectivité de la chaîne de valeur.

"Nous travaillerons en étroite collaboration avec les parties concernées pour contribuer aux efforts du Vietnam dans l’édification d’un avenir vert. Nous sommes convaincus que le Vietnam pourra devenir un leader régional dans la transition verte. Nous sommes prêts à soutenir ce processus tout en promouvant une coopération étroite dans l’innovation et l’investissement", a noté Erick Contreras.

La transition verte, clé d’un avenir durable

L’accueil du 4e sommet du P4G est une occasion en or pour le Vietnam de se positionner comme une destination d’investissement verte et un leader du développement durable dans la région.

Photo : VNA/CVN

EuroCham considère l’événement comme une excellente plateforme pour favoriser de nouveaux partenariats dans la finance verte, la technologie durable et l’innovation inclusive. Le sommet permet aux pays en développement, comme le Vietnam d’exploiter les ressources internationales en vue d’une transformation verte, inclusive, durable et innovante.

"Nous sommes convaincus que le sommet renforcera le rôle du Vietnam dans la stratégie « Global Gateway » de l’UE, consolidera l’écosystème des petites et moyennes entreprises afin qu’elles puissent répondre aux investissements directs étrangers (IDE) de grande envergure dans les industries vertes. L’événement aidera également le Vietnam à mobiliser des capitaux pour des projets climatiques, notamment en ce qui concerne les modèles de financement public-privé", a souligné Erick Contreras.

EuroCham espère que le P4G contribuera à construire des ponts plus solides pour relier les ressources internationales aux priorités du Vietnam dans la transition verte.

Le P4G a été créé en 2017, sur la base de l’initiative du gouvernement danois, anciennement connu sous le nom "Forum global de la croissance verte" (Global Green Growth Forum - 3GF). À ce jour, ce forum compte 12 pays membres dont le Danemark, le Chili, le Mexique, le Vietnam, la République de Corée, l’Éthiopie, le Kenya, la Colombie, les Pays-Bas, le Bangladesh, l’Indonésie et l’Afrique du Sud, ainsi que la participation de plus de 90 pays, organisations internationales et entreprises.

Il est considéré comme le principal forum mondial pour promouvoir le partenariat public-privé, reliant les gouvernements, les entreprises et les organisations socio-politiques afin d’avancer conjointement des solutions révolutionnaires pour la croissance économique et la croissance verte, contribuant à la mise en œuvre des Objectifs de Développement durable à l’horizon 2030. L’initiative soutient principalement les pays partenaires par le biais d’une collaboration public-privé, en fournissant une assistance financière et technique aux petites et microentreprises engagées dans l’action climatique.

Le Sommet P4G a lieu tous les 2 ans. Le Vietnam est l’un des 7 membres fondateurs et partenaire officiel du P4G.

NDEL/VNA/CVN