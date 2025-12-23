Le Vietnam lance un système national de traçabilité des produits

À compter du 23 décembre 2025, le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce (MIC) met officiellement en service le système national de traçabilité des produits, accessible à l’adresse, dans le but de renforcer la transparence du marché, de protéger les consommateurs et d’accompagner les entreprises vers un développement durable.

Photo : VNA/CVN

Le déploiement de ce système s’inscrit dans la mise en œuvre de l’une des six missions pionnières confiées par le Premier ministre Pham Minh Chinh au secteur de l’Industrie et du Commerce, lors de la conférence de bilan des activités du secteur en 2025 et de définition des priorités pour 2026.

Conçu selon une approche centrée sur les citoyens et les entreprises, le système de traçabilité joue le rôle de passerelle entre producteurs, distributeurs et consommateurs. Grâce à des outils d’authentification tels que les codes QR, les consommateurs peuvent accéder facilement aux informations relatives à l’origine, au processus de production, de circulation et de distribution des produits, leur permettant d’identifier les marchandises authentiques et d’effectuer des choix de consommation éclairés. Pour les entreprises, il s’agit d’un outil permettant de valoriser la crédibilité des marques et de prévenir la contrefaçon, l’imitation et les fraudes commerciales.

Conformément à la réglementation, la traçabilité est obligatoire pour les produits et marchandises identifiés par les ministères et organismes compétents sur la base d’une évaluation des risques et de leurs impacts sur la santé humaine, l’environnement ainsi que l’ordre et la sécurité publics. La mise en œuvre est prévue selon un calendrier approprié, afin d’en garantir la faisabilité tout en limitant les coûts supplémentaires pour les entreprises.

Selon Trân Huu Linh, directeur du Département de la gestion et du développement du marché intérieur, le ministère encourage les entreprises à enregistrer et à déclarer de manière proactive les informations relatives à leurs produits dès l’entrée en service du système. Lorsque la circulaire du MIC relative à la traçabilité des marchandises entrera en vigueur le 1er janvier 2026, cette exigence deviendra obligatoire pour les groupes de produits à haut risque, notamment les produits chimiques et ceux en contenant, les précurseurs industriels, les précurseurs d’explosifs, les explosifs industriels, ainsi que les matières premières et produits du tabac. L’application sera parallèlement encouragée pour d’autres catégories de marchandises.

Dans un contexte de transformation numérique accélérée, de nombreuses entreprises, en particulier les petites et moyennes, rencontrent encore des difficultés liées à l’investissement dans les infrastructures technologiques et à la gestion des données. Le système de traçabilité du MIC devrait ainsi fournir un appui technique et établir un socle commun de capacités, contribuant à une transformation numérique plus homogène de l’ensemble du secteur.

Par ailleurs, face à une demande croissante des consommateurs en matière de qualité, de sécurité, d’origine et de durabilité des produits, le système permet de fournir des informations claires, transparentes et fiables, contribuant à la promotion d’une culture de consommation responsable et au développement d’un marché des biens durable.

Du point de vue de la gestion publique, le système facilite la surveillance, le contrôle a posteriori et l’analyse des risques sur la base de données harmonisées. Il s’agit d’une étape importante dans la transition d’un mode de gestion axé sur le contrôle préalable vers un contrôle a posteriori ciblé, conformément aux orientations de la réforme administrative et de la transformation numérique prévues par la Résolution N°214/NQ-CP du gouvernement.

Dans les temps à venir, le ministère de l’Industrie et du Commerce poursuivra sa coordination avec les autres ministères, secteurs, autorités locales, associations professionnelles et la communauté des entreprises afin de perfectionner le système, d’organiser des formations et de compléter le cadre juridique, les normes et standards concernés.

Cette initiative répond non seulement aux exigences de la Loi sur la qualité des produits et des marchandises, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026, mais pose également les bases d’un environnement commercial plus transparent et d’un développement socio-économique durable.

VNA/CVN