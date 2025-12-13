Le QR code, symbole du développement de l’économie numérique

Dans les marchés traditionnels, les petites échoppes ou les restaurants de rue à Hanoï, l’image de clients et de commerçants réglant leurs achats par QR code n’a plus rien d’inhabituel. En quelques secondes, une simple opération numérique suffit pour finaliser une transaction, remplaçant la recherche de monnaie ou les notes comptables manuelles.

>> Zalopay étend sa fonctionnalité de paiement par QR code à six pays d’Asie

>> Paiement numérique : le QR Code en plein essor au Vietnam

La généralisation rapide des paiements numériques, en particulier via VietQR, transforme profondément les habitudes de consommation et contribue activement au développement de l’économie numérique au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Autrefois limitée aux magasins modernes, la méthode de paiement par QR code s’est aujourd’hui diffusée jusqu’aux ruelles étroites, aux épiceries, aux stands de nourriture ou aux marchés populaires. Sa rapidité et son caractère pratique - pas besoin de manipuler d’espèces, ni de transporter beaucoup d’argent liquide - facilitent les achats, tout en accélérant nettement la rotation des marchandises. Selon les experts, lorsque les "frictions de transaction" diminuent, les consommateurs dépensent davantage, entraînant une hausse visible du chiffre d’affaires des vendeurs.

Pour les commerçants, le paiement QR optimise le travail quotidien. Au lieu de noter chaque encaissement, ils n’ont qu’à consulter leur application bancaire en fin de journée pour connaître précisément leurs revenus. La réduction des tâches manuelles limite les erreurs, renforce la transparence et permet aux petits vendeurs d’accéder facilement à l’économie numérique, sans investissements importants puisque l’application du QR code est quasiment gratuite.

Multiples avantages

Pour les entreprises, les paiements numériques offrent de multiples avantages : exactitude au centime près, réduction des pertes, diminution des coûts liés au transport et au stockage d’espèces. Grâce à la numérisation des données de transaction, les entreprises peuvent suivre leurs flux financiers en temps réel, analyser les besoins des clients pour adapter leurs produits et services, et élargir leur marché au-delà de leur zone d’activité traditionnelle.

Les paiements QR apportent également un soutien précieux à la gestion publique. Les données en temps réel permettent aux autorités de surveiller les flux financiers, de réduire les pertes fiscales et de détecter rapidement les transactions suspectes. Il s’agit d’un élément essentiel pour protéger les consommateurs, garantir la traçabilité des produits et renforcer la transparence commerciale. Par ailleurs, ces bases de données facilitent les déclarations fiscales automatiques, réduisant les coûts, le temps de traitement et les risques d’erreur pour les contribuables.

Selon la Société nationale des paiements du Vietnam (NAPAS), les dix premiers mois de 2025 ont enregistré une hausse de 52% du nombre de transactions VietQR et de 85% de leur valeur. Avec près de 90 millions de comptes bancaires capables de scanner VietQR, le QR code devient progressivement le "langage de paiement commun" de dizaines de millions de Vietnamiens.

Parallèlement au développement rapide des paiements domestiques, le système de paiements transfrontaliers - VIETQRGlobal - continue de s’étendre, soutenant le tourisme, le commerce et le commerce électronique entre le Vietnam et les pays de la région. Grâce à sa rapidité, son standard uniforme et sa sécurité, les entreprises vietnamiennes peuvent désormais effectuer des transactions plus fluides sur les marchés internationaux et renforcer leur compétitivité dans l’économie régionale.

Photo : VNA/CVN

Les banques, les intermédiaires de paiement et NAPAS poursuivent l’expansion des réseaux VIETQRPay et VIETQRGlobal, tout en renforçant la coopération avec des partenaires internationaux pour garantir la sécurité, améliorer l’expérience utilisateur et soutenir la gestion publique. Cette synergie constitue la clé d’un écosystème de paiements numériques cohérent et durable.

Dans un contexte où l’économie numérique joue un rôle de plus en plus stratégique, les paiements dématérialisés - en particulier via QR - deviennent un pilier essentiel de la croissance. Chaque transaction QR n’est plus seulement un acte d’achat, mais une contribution à la numérisation de l’économie, à l’accélération de la circulation des marchandises, à l’amélioration de la productivité et à la promotion d’une culture de consommation transparente.

Grâce à sa diffusion rapide, à son faible coût et à ses bénéfices étendus, le paiement numérique devrait continuer de constituer un moteur déterminant du développement de l’économie numérique vietnamienne durant la période 2025-2030.

VNA/CVN