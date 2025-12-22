Textile-habillement : entre résilience en 2025 et défis en 2026

L’année 2025 marque une phase charnière pour l’industrie vietnamienne du textile-habillement dans son processus d’intégration à l’économie mondiale, alors que la position et l’envergure du secteur sont de plus en plus affirmées. Toutefois, les fluctuations du marché, les politiques tarifaires et les nouvelles normes de durabilité posent de nombreux défis à l’industrie.

Photo : VNA/CVN

Selon Vu Duc Giang, président de l’Association vietnamienne du textile et de l’habillement (Vietnam Textile & Apprel Association - VITAS), les exportations du secteur devraient atteindre environ 46 milliards de dollars en 2025, dans un contexte mondial difficile. Bien que ce chiffre soit inférieur à l’objectif de 48 milliards de dollars, il représente néanmoins une hausse de 5,6% par rapport à l’année dernière, permettant au Vietnam de conserver sa place parmi les trois premiers exportateurs mondiaux.

À l’heure actuelle, le secteur du textile-habillement est fortement affecté par les turbulences économiques mondiales, la montée du protectionnisme commercial ainsi que par des exigences de plus en plus strictes en matière d’environnement, de travail et de traçabilité. Identifier correctement ces défis et élaborer des stratégies d’adaptation constitue une condition essentielle pour préserver la compétitivité et assurer un développement durable.

En outre, selon Cao Huu Hiêu, directeur général du groupe textile et d'habillement vietnamien (Vinatex), la tendance à des commandes à court terme et de petite taille, assorties d’exigences de livraison rapide, combinée à une forte pression concurrentielle, entraîne une baisse des prix de façonnage et des marges bénéficiaires. Les entreprises doivent ainsi se montrer plus proactives pour répondre à des commandes techniquement exigeantes, dans des délais courts, tout en renforçant l’autonomie en matières premières, alors que le secteur demeure largement dépendant des importations.

De plus, l’industrie vietnamienne du textile-habillement reste majoritairement cantonnée aux étapes de production, sans réelle montée en gamme vers des segments à plus forte valeur ajoutée tels que le design, le développement de marques ou la distribution, tandis que l’avantage comparatif en termes de coûts de main-d’œuvre s’est progressivement érodé.

Selon plusieurs spécialistes, les défis majeurs attendus en 2026 concernent notamment les politiques tarifaires, les risques pesant sur les chaînes d’approvisionnement, la persistance de coûts élevés, ainsi que des exigences accrues en matière de numérisation, de transition verte, d’ESG, de normes sociales et d’origine des produits, dans un contexte où l’autonomie en matières premières, en technologies et en intégration dans les chaînes de valeur demeure limitée.

À l’horizon 2030, le secteur vietnamien du textile-habillement vise un chiffre d’affaires à l’exportation de 64,5 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,5 à 7%. La stratégie centrale repose sur la transition verte et la transformation numérique, l’augmentation du taux de localisation et le développement de grandes marques de mode nationales.

Dans un environnement mondial en constante mutation, l’industrie vietnamienne du textile-habillement doit faire preuve de proactivité, renforcer les liens entre acteurs et s’orienter vers un développement durable afin de consolider sa position dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

