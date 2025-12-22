Consommation : la hotte du père Noël se rétrécit malgré une forte demande

À l’approche de Noël 2025, les grandes villes comme Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang affichent une forte activité et des décorations festives, mais les dépenses de consommation restent globalement inférieures à celles de l’année dernière.

>> Saigontourist : le charme de Noël s’invite au Rex Saigon

>> Le Vietnam vibrant rayonne à Noël

>> Noël : une saison festive qui ravive la culture communautaire

Photo : VNA/CVN

Comparé à la saison 2024, le marché de Noël de cette année témoigne d’une nette évolution des comportements des consommateurs, qui privilégient les cadeaux pratiques, écologiques et personnalisés aux simples décorations de saison.

À Hanoi, l’ambiance festive s’est emparée des quartiers résidentiels et des principales artères depuis début décembre, incitant les fleuristes, les pépinières et les vendeurs de décorations à reconstituer leurs stocks en prévision de la demande croissante.

Contrairement aux années précédentes, les consommateurs recherchent de plus en plus des cadeaux utilisables après les fêtes. Les petits et moyens sapins et pins en pot sont devenus des choix populaires, servant à la fois de décorations de Noël et de plantes ornementales à long terme. Nombreux sont ceux qui préfèrent décorer eux-mêmes leur sapin, ce qui permet une touche plus personnelle et réduit le risque d’offrir des cadeaux répétitifs ou produits en masse.

"Les articles volumineux et plus chers se vendent lentement, tandis que les produits plus petits et plus abordables, tels que les articles faits main, les mini-accessoires, les bougies parfumées et les porte-clés de Noël, ont plus de succès", explique Khanh Toan, commerçant de la rue Hàng Ma, surnommée le plus grand marché de jouets de Hanoi.

Les produits artisanaux ont également connu un essor considérable cette année. Les sapins de Noël en laine, les décorations en fil de velours, les bougies parfumées et les petits accessoires de Noël sont très prisés, notamment par les jeunes consommateurs. Appréciés pour leur esthétique, leur prix abordable et leur polyvalence, ces produits conviennent à un large public.

Au-delà des plantes vertes et des articles faits main, le marché des cadeaux de Noël s’est élargi pour inclure des coffrets de cosmétiques, des écharpes tricotées, des chaussettes de Noël et des coffrets cadeaux composés de plusieurs petits articles. Cette offre répond à des préférences de consommateurs de plus en plus diversifiées, tout en reflétant une approche plus mesurée des dépenses.

Malgré l’ambiance festive, de nombreux détaillants constatent une baisse des achats de Noël en 2025. L’incertitude économique a incité les consommateurs à réduire leurs dépenses et à être plus sélectifs dans leurs achats de cadeaux et de décorations.

Une tendance similaire se dessine à Hô Chi Minh-Ville, où le nombre de magasins vendant des décorations de Noël a diminué de moitié par rapport à l’année dernière. De nombreux détaillants se sont déjà tournés vers les produits du Nouvel An lunaire. Bien que l’offre de décorations de Noël soit plus diversifiée et attrayante que les années précédentes, l’intérêt des consommateurs ne s’est pas traduit par une forte activité d’achat. Les commerçants signalent des ventes en baisse d’environ 50% par rapport à 2024, malgré la stabilité des prix de la plupart des articles.

"Les sapins de Noël figuraient parmi les meilleures ventes les années précédentes. Cette année, malgré une offre de plus de 10 modèles différents, le nombre de commandes a encore diminué de moitié par rapport à l’an dernier", explique Nguyên Bao Cuong, gérant du magasin de décorations d’église Tân Dinh.

Il ajoute que cette forte baisse de la demande est principalement due aux difficultés économiques, de nombreuses familles réduisant leurs dépenses.

À Dà Nang, la plus grande ville du Centre qui abrite de nombreux hôtels, centres commerciaux, restaurants et attire un grand nombre de touristes, l’ambiance des décorations de Noël est restée discrète. Seuls quelques cafés et grands hôtels ont investi dans des sapins et des crèches. Les magasins spécialisés dans les décorations de Noël, situés dans des rues comme Âu Co, Phan Châu Trinh, Diên Biên Phu, Lê Duân, Trung Nu Vuong, Ông Ich Khiêm et Hung Vuong, ont constaté une faible fréquentation.

Hoang, employé d’un magasin de la rue Phan Châu Trinh, explique que la boutique vend et prend des commandes de décorations de sapin depuis début décembre, mais que le nombre de clients est faible cette année, la demande étant bien inférieure à celle de l’année dernière. "Les gens réduisent leurs dépenses et sont donc moins enclins à acheter des articles de décoration haut de gamme. Ils choisissent principalement quelques petits accessoires pour décorer leur maison eux-mêmes", explique-t-il.

Selon plusieurs commerçants, la baisse de la demande pourrait également être liée à une légère hausse des prix de détail par rapport à l’année dernière. La rareté des matières premières importées, l’augmentation des coûts de transport et les ajustements de la politique fiscale ont fait grimper les coûts de production, entraînant une hausse des prix de vente.

VOV/VNA/CVN