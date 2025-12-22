Les exportations agro-sylvico-aquatiques en passe d'atteindre un record historique

Dans un contexte économique mondial marqué par de fortes incertitudes, les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont établi en 2025 un nouveau record historique, avec un chiffre d’affaires attendu de près de 70 milliards de dollars, illustrant une transition nette d’un modèle de croissance fondé sur les volumes vers une croissance axée sur la valeur, la qualité et l’adaptabilité des filières clés.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, les exportations du secteur ont atteint 64,01 milliards de dollars sur les onze premiers mois de 2025. Si les performances du dernier mois de l’année se maintiennent au même niveau, le chiffre annuel devrait approcher les 70 milliards de dollars, dépassant largement l’objectif initial de 65 milliards de dollars.

L’année 2025 a été marquée par une forte croissance de nombreux produits phares, notamment le café, le poivre, les produits aquatiques, les fruits et légumes, ainsi que les produits forestiers. Le café s’est distingué comme le principal moteur de cette performance. Pour la première fois, les exportations de café vietnamien ont dépassé le seuil de 8 milliards de dollars, malgré un volume limité à environ 1,5 million de tonnes. Le prix moyen à l’exportation a progressé d’environ 40% par rapport à 2024, confirmant l’évolution du secteur vers un développement fondé sur la qualité et la valeur ajoutée, tout en renforçant la position du Vietnam parmi les principaux pôles d’approvisionnement mondiaux.

Le Robusta demeure le pilier du secteur en termes de volume, tandis que le café transformé affiche une croissance soutenue, traduisant une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur mondiales. Dans les régions productrices clés telles que Dak Lak, Gia Lai, Lâm Dông ou Quang Ngai, des modèles de culture intelligente se développent, améliorant la productivité, la qualité et la résilience face au changement climatique, tout en intégrant des technologies numériques pour la traçabilité.

Dans le secteur halieutique, rien qu'en novembre 2025, les exportations halieutiques ont atteint près de 990 millions de dollars, en hausse de 6,6 % en glissement annuel. Sur l’ensemble de l’année, l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP) prévoit un chiffre record de 11,2 à 11,3 milliards de dollars.

Adaptation aux nouvelles politiques commerciales mondiales

Les exportations de crevettes devraient dépasser 4,6 milliards de dollars, celles de pangasius franchir 2,1 milliards de dollars, tandis que le thon devrait approcher le seuil d'un milliard de dollars. Selon Lê Hang, secrétaire générale adjointe de la VASEP, ces résultats consolident la position du Vietnam sur les grands marchés, tout en imposant aux entreprises de se préparer à des exigences accrues en matière de traçabilité, de normes sociales et de lutte contre la pêche illicite à partir de 2026.

Le secteur des fruits et légumes a également atteint un niveau inédit. Alors que l’objectif initial pour 2025 était fixé à 5 milliards de dollars, les exportations pourraient atteindre environ 8,5 milliards de dollars, en hausse de près de 20 %. Le durian demeure le produit vedette, bénéficiant pleinement de son accès officiel au marché chinois.

Ces résultats sont étroitement liés à l’ouverture des marchés et à l’intégration commerciale. En 2025, le Vietnam et la Chine ont signé cinq protocoles, incluant des produits tels que le fruit de la passion et le jacquier frais, tandis que le pamplemousse vietnamien a officiellement accédé au marché australien.

Dans le secteur forestier, la trajectoire vers un objectif de 25 milliards de dollars d’exportations à l’horizon 2030 se précise, reposant sur le renforcement de la compétitivité, la construction d’une marque nationale du meuble vietnamien et la diversification des marchés. Selon Nguyên Quôc Khanh, président de l’Association du bois et des produits forestiers du Vietnam, le développement durable du secteur doit s’appuyer sur l’innovation technologique, la production verte et des chaînes d’approvisionnement transparentes, conformes aux normes internationales.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, en 2026, le secteur poursuivra ses efforts d’adaptation aux nouvelles politiques commerciales mondiales, en renforçant l’ouverture des marchés, la promotion des exportations, l’innovation scientifique et la diplomatie économique.

