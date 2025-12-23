Banques : le passeport ne sera plus accepté dès 2026

À partir du 1 er janvier 2026, les banques vietnamiennes cesseront d’accepter le passeport comme justificatif d’identité pour tout type de transaction, conformément aux nouvelles réglementations de la Banque d'État du Vietnam.

>> Les passeports ne seront plus acceptés pour les transactions bancaires

>> L'utilisation du passeport comme carte d'identité pour les transactions bancaires sera interrompue

>> Traçabilité : l’obstacle majeur demeure la normalisation des données

Photo : CTV/CVN

Cette mesure, officialisée par les circulaires N°17/2024/TT-NHNN et N°18/2024/TT-NHNN, stipule que seuls les ressortissants étrangers conserveront le droit de présenter un passeport pour leurs services financiers. Cette restriction s'appliquera à l'ensemble des procédures bancaires, notamment l'ouverture de comptes, l'émission de cartes, les transactions au guichet ainsi que la mise à jour des informations personnelles.

Pour se conformer à cette nouvelle réglementation, les clients devront désormais justifier leur identité à l'aide de la carte d'identité citoyenne, de la nouvelle carte d'identité ou via l'application d'identité électronique VNeID.

Les autorités bancaires exhortent les usagers ayant initialement enregistré leurs comptes à l'aide d’un passeport à procéder à la mise à jour de leurs données avant la date butoir du 1er janvier 2026, afin d’éviter le refus des transactions ou la suspension temporaire des services bancaires.

Auparavant, la Banque d'État du Vietnam avait déjà imposé l'authentification biométrique obligatoire pour les virements en ligne excédant 10 millions de dôngs par opération ou 20 millions de dôngs par jour.

En imposant ces nouvelles normes d'identification, la Banque d'État ambitionne d'éliminer les "comptes poubelles" anonymes, souvent utilisés par les réseaux de cybercriminalité pour le blanchiment d'argent et la dissimulation des flux financiers illicites. L'assainissement du système bancaire est désormais considéré comme une mesure stratégique majeure pour contrer la recrudescence des escroqueries en ligne dans le pays.

VNA/CVN