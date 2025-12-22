Résolution n°57

À Quang Ninh, les entreprises accélèrent grâce à la transformation numérique

La transformation numérique s’impose progressivement comme un levier essentiel pour les entreprises de la province de Quang Ninh. Elle leur permet d’optimiser leurs activités, d’élargir leurs marchés et de renforcer leur compétitivité dans un contexte d’économie numérique.

Photo : Nhân Dân/CVN

Avec le soutien des autorités locales et des organisations d’accompagnement, la province construit peu à peu un écosystème économique numérique, orienté vers un développement vert et durable.

Ces dernières années, de nombreuses entreprises de Quang Ninh ont fait de la transformation numérique une solution clé pour améliorer leur gestion, réduire les coûts et améliorer la qualité de leurs services. La numérisation n’est plus un simple slogan, mais une condition nécessaire pour résister à la concurrence et aux fluctuations du marché.

Les entreprises accélèrent la numérisation de leurs activités

Selon Trân Dinh Chinh, directeur de la société Tân Viêt Quang Ninh, son entreprise a numérisé les principales étapes de son activité. En plus de fournir des solutions de sécurité et des équipements informatiques, elle utilise désormais des logiciels de gestion et de vente en ligne. Cette organisation permet de mieux contrôler les stocks, le chiffre d’affaires et les dépenses, tout en aidant les dirigeants à prendre des décisions plus rapides et plus efficaces.

Dans le secteur de l’éducation, Lê Thi Linh, directrice du centre Smart Edu, indique que son établissement applique des technologies biométriques pour évaluer les capacités intellectuelles, émotionnelles et linguistiques des apprenants. À partir de ces données numériques, les parcours de formation sont personnalisés, les progrès suivis et les parents régulièrement informés, ce qui améliore la qualité de l’enseignement et la réputation du centre.

Un accompagnement actif des autorités et des organisations professionnelles

D’après l’Association des entreprises de la province de Quang Ninh, la province compte aujourd’hui plus de 12.000 entreprises, dont un nombre croissant a engagé la transformation numérique à différents niveaux.

Afin d’accompagner ce mouvement, la province et l’Association organisent régulièrement des séminaires, des formations et des ateliers sur la gestion, l’entrepreneuriat et la transformation numérique. Des groupes de conseil gratuits ont également été mis en place, en lien avec des fournisseurs de solutions numériques tels que Viettel et VNPT à Quang Ninh.

Toutefois, le nombre d’entreprises ayant mené une transformation numérique complète reste limité. La majorité en est encore à une phase partielle, ce qui montre que la réussite dépend avant tout de la vision stratégique et de la volonté de changement de chaque entreprise.

Dans le secteur du tourisme et des services, la pression du marché accélère la transformation numérique. De nombreux hôtels et agences de voyages utilisent désormais des systèmes de gestion hôtelière (PMS - Property Management System) et de gestion de la relation client (CRM - Customer Relationship Management) pour automatiser les réservations, l’enregistrement des clients et la gestion des données. Ces outils permettent de gagner du temps, de réduire les erreurs et d’offrir une expérience plus fluide, notamment aux visiteurs internationaux.

Photo : Nhân Dân/CVN

Parallèlement, les entreprises touristiques utilisent les sites web, les réseaux sociaux et des plateformes comme Booking.com ou Agoda pour toucher des clients du monde entier. Les données numériques les aident à proposer des offres mieux adaptées à chaque type de clientèle. Certaines proposent également des visites virtuelles de sites connus tels que la baie de Ha Long, Yên Tu ou le musée de Quang Ninh, ce qui renforce l’attractivité de la destination en ligne.

Dans d’autres secteurs, de nombreuses petites et moyennes entreprises ont adopté des logiciels de comptabilité, de gestion des ressources humaines (HRM) et de gestion des entrepôts (WMS) basés sur le cloud. Cette transition permet de réduire les coûts, d’améliorer la flexibilité et de faciliter l’expansion des activités, tout en renforçant la sécurité des données, un enjeu clé pour les entreprises de logistique et de services portuaires. Des mesures de protection, de contrôle des accès et de sauvegarde des données sont également mises en place afin d’assurer la continuité des activités.

Vers un centre d’économie numérique, verte et durable

Dans ses échanges avec la communauté d’affaires, le président du Comité populaire provincial de Quang Ninh souligne régulièrement l’importance de stratégies de développement à long terme, respectueuses de l’environnement. La transformation numérique est ainsi étroitement liée aux objectifs de croissance verte, d’économie circulaire et d’adaptation au changement climatique.

Les entreprises sont encouragées à réorganiser leurs modèles économiques afin de tirer pleinement parti de l’économie numérique, tout en intégrant les principes du développement durable. Celles qui investissent de manière structurée dans les infrastructures numériques, les données et les compétences humaines disposent de meilleures opportunités pour élargir leurs marchés et s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur régionales et mondiales.

Les expériences récentes montrent que la transformation numérique est une tendance irréversible et un véritable moteur de compétitivité pour les entreprises de Quang Ninh. Avec une infrastructure numérique en amélioration continue et un environnement économique stable, la province dispose de bases solides pour devenir l’un des pôles majeurs de l’économie numérique du pays, contribuant durablement au développement de la région du Nord-Est et de l’économie nationale.

Kim Bach - Minh Hang/CVN