An Giang

Tiên Hải renforce la sensibilisation à la lutte contre la pêche INN

Dans le but de renforcer la sensibilisation juridique des pêcheurs, le soir du 20 décembre, le Comité populaire de la commune de Tiên Hai, province d'An Giang (Sud), en coordination avec les forces fonctionnelles locales, a organisé une séance d’information consacrée à la prévention et à la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN).

>> La lutte contre la pêche INN, une priorité politique de Nghê An

>> Pêche INN : Quang Tri renforce le contrôle des bateaux de pêche

>> Lutte contre la pêche INN : Quang Ninh mise sur la sensibilisation et la surveillance

La rencontre a réuni près de 100 propriétaires de navires, marins et habitants de la commune. À cette occasion, les autorités communales ont présenté les principales dispositions de la Loi sur la pêche, ainsi que les réglementations relatives à la lutte contre la pêche INN. Les pêcheurs ont également été guidés sur les procédures de déclaration et d’immatriculation des navires, la tenue du journal de bord des activités de pêche, ainsi que l’installation et le maintien en fonctionnement des dispositifs de surveillance des navires de pêche (VMS).

Photo : CTV/CVN

Les intervenants ont par ailleurs rappelé les règles relatives aux limites des zones maritimes et aux zones de pêche autorisées, ainsi que les comportements strictement interdits en mer, afin de renforcer le respect de la législation par les pêcheurs et de contribuer aux efforts nationaux visant à lever le "carton jaune" infligé au secteur halieutique vietnamien par la Commission européenne (CE).

Cette initiative s’inscrit dans une série d’actions menées par la province d’An Giang ces derniers mois pour intensifier la lutte contre la pêche INN. Entre la mi-septembre et la mi-octobre 2025, les forces compétentes de la province ont organisé 129 campagnes de sensibilisation à destination des pêcheurs et propriétaires de navires, distribué près de 2.000 brochures, et renforcé les contrôles des navires entrant et sortant des ports. Au cours de cette période, 305 navires transportant 1.556 marins ont été inspectés, permettant de détecter et de traiter plusieurs cas de violation, contribuant ainsi à un meilleur contrôle des activités de pêche en mer.

Des sanctions strictes contre les infractions

Parallèlement, le Commandement des garde-frontières de la province d’An Giang a intensifié ses patrouilles et ses opérations de contrôle, combinées à des actions de sensibilisation. Lors d’une campagne menée du 17 au 19 décembre 2025, les unités concernées ont coordonné leurs efforts afin de prévenir et de sanctionner strictement les infractions liées à la pêche INN dans les eaux locales.

Photo : CTV/CVN

Outre les contenus relatifs à la pêche INN, le poste des garde-frontières de Tiên Hai a présenté les principales nouveautés de la Loi vietnamienne sur les garde-frontières, permettant aux pêcheurs de mieux comprendre leurs droits, obligations et responsabilités dans la protection de la souveraineté et de la sécurité des frontières nationales. Les propriétaires de navires et les marins ont ainsi été encouragés à coopérer activement avec les forces de garde-frontières dans la collecte d’informations, la détection et la dénonciation des actes illégaux en mer.

À cette occasion, le Comité populaire de la commune de Tiên Hai a offert dix drapeaux nationaux et distribué plus de 100 brochures de sensibilisation intitulées "Ce qu’il faut retenir pour les propriétaires de navires et les pêcheurs avant de prendre la mer". Ces documents, rédigés de manière concise et accessible, rappellent notamment la nécessité de maintenir un contact régulier avec les postes des garde-frontières, de ne pas pénétrer dans les eaux étrangères, de respecter les règles de sécurité lors des campagnes de pêche au large, ainsi que de protéger l’environnement marin et les ressources halieutiques.

Truong Giang/CVN