Lancement du label de certification "Vietnam Wood"

L’Administration des forêts du Vietnam a lancé, le 22 décembre à Hanoï, le label de certification "Vietnam Wood". Cette initiative marque une étape importante dans la construction d’une identité unifiée et dans le renforcement de la crédibilité de l’industrie du bois vietnamienne sur les marchés nationaux et internationaux.

>> Le bois vietnamien vise 25 milliards de dollars d’exportations d’ici 2030

>> Hô Chi Minh-Ville : l'industrie du bois vise 15 milliards d'USD d’exportations d’ici 2035

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam se classe actuellement au 5e rang mondial et au 2e rang asiatique pour les exportations de bois et de produits forestiers, avec un chiffre d’affaires de 17,35 milliards de dollars en 2024, et une projection de 18 milliards de dollars en 2025.

Cependant, l’absence jusqu’à présent d’un label de certification national freinait la notoriété et la valorisation de la marque du bois vietnamien sur les marchés.

Le label "Vietnam Wood" représente ainsi un engagement fort en faveur d’un bois d’origine légale, de haute qualité, ainsi que d’une responsabilité environnementale et sociale. Il constitue une garantie juridique pour les produits vietnamiens et contribue à renforcer la compétitivité des entreprises du secteur.

Après une préparation minutieuse, l’Office de la propriété intellectuelle du Vietnam, sous l’égide du ministère des Sciences et des Technologies, a délivré, le 17 octobre 2025, le certificat d’enregistrement de la marque "Vietnam Wood" à l’Administration des Forêts du Vietnam.

S’exprimant lors de l’événement, Trân Quang Bao, directeur de l’Administration des forêts du Vietnam, a souligné que cette marque représente bien plus qu’un simple logo. Elle constitue une plateforme visant à accroître la valeur ajoutée des produits, à fédérer les entreprises autour d’une marque nationale commune et à contribuer à faire de la foresterie un pilier d’une économie à valeurs multiples.

À cette occasion, l’Administration des Forêts du Vietnam a remis les premières licences d’utilisation de la marque "Vietnam Wood" à sept entreprises exemplaires répondant à des normes strictes de qualité et d’origine, à savoir : Woodsland JSC, Nhuan Phat New Materials Co., Ltd., Phu Tai Dong Nai One-Member Co., Ltd., Vina G7 JSC, Kim Thanh A Co., Ltd., Trieu Thai Son Co., Ltd. et Minh Long Group JSC.

De son côté, Trân Lê Hông, directeur adjoint de l’Office de la propriété intellectuelle, a souligné qu’un contrôle insuffisant des normes applicables aux produits pouvait nuire à la réputation de l’ensemble du marché.

Il a affirmé que la marque de certification "Vietnam Wood" permettrait une gestion plus unifiée et plus efficace du secteur, jetant ainsi des bases solides pour un développement durable de l’industrie du bois vietnamienne.

Cette marque de certification, a-t-il ajouté, incarne l’engagement collectif des autorités et des entreprises en faveur de la crédibilité, de la qualité et de la croissance durable des produits du bois vietnamiens sur les marchés nationaux et internationaux.

VNA/CVN