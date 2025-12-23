2025 - 2026 : les banques, moteur de la stabilité et de la croissance

Au terme de l’année 2025 marquée par de fortes incertitudes économiques mondiales, le secteur bancaire du Vietnam a réaffirmé son rôle de pilier de la stabilité macroéconomique, créant des conditions favorables à une croissance durable à partir de 2026.

Une politique monétaire proactive et flexible

En 2025, la Banque d’État du Vietnam (BEV) a poursuivi la mise en œuvre d’une politique monétaire proactive et flexible, en étroite coordination avec la politique budgétaire, afin de réaliser le double objectif de maîtrise de l’inflation et de soutien à la croissance économique. En tant qu’autorité de régulation, la BEV a joué un rôle central dans la stabilisation des marchés monétaire et des changes.

Évaluant les résultats obtenus, la gouverneure de la BEV, Nguyên Thi Hông, a souligné que l’ensemble du secteur bancaire avait déployé de manière concertée les principales missions assignées, contribuant de façon significative à la stabilité macroéconomique et au maintien des grands équilibres de l’économie nationale.

Les indicateurs macroéconomiques de 2025 témoignent de l’efficacité de cette conduite des politiques. Au troisième trimestre, le PIB a progressé de 8,23%, tandis que la croissance sur les neuf premiers mois de l’année a atteint 7,85%. L’inflation a été contenue à 3,29%, alors que les taux d’intérêt et le taux de change sont demeurés globalement stables.

Dans un contexte régional marqué par de fortes pressions sur les monnaies nationales, la relative stabilité du taux de change VND/USD a renforcé la confiance des marchés, soutenu les exportations, attiré les investissements et contribué à stabiliser les anticipations des entreprises.

Selon Pham Chi Quang, directeur du Département de la politique monétaire de la BEV, l’autorité monétaire a géré le taux de change de manière flexible, en s’appuyant sur les conditions du marché et en mobilisant de façon coordonnée les instruments disponibles, taux d’intérêt, régulation de la liquidité en VND et interventions sur le marché des changes, afin d’absorber les chocs externes. À la date du 5 décembre 2025, le taux USD/VND avait augmenté d’environ 3,5% par rapport à la fin de 2024, un niveau jugé compatible avec la stabilité macroéconomique.

Soutien à la reprise économique et réponse aux catastrophes naturelles

La flexibilité de la politique des taux d’intérêt s’est révélée déterminante pour garantir la liquidité du système bancaire tout en contribuant à la réduction du coût du capital pour les entreprises et les ménages. Parallèlement, de nombreuses mesures ont été mises en œuvre afin de faciliter l’accès au crédit.

Face aux impacts sévères des catastrophes naturelles survenues en 2025, le secteur bancaire est intervenu rapidement. À partir de juillet 2025, environ 250.000 clients, représentant un encours de près de 60.000 milliards de dôngs, ont été affectés par une série de tempêtes et d’inondations.

Conformément aux directives du gouvernement et du Premier ministre, la BEV a instruit les établissements de crédit à déployer des programmes de soutien, notamment des prêts à taux préférentiels destinés à la relance des activités de production et de commerce.

Selon le vice-gouverneur Pham Thanh Ha, les banques ont réduit les taux d’intérêt de 0,5 à 2% par an pour près de 24.000 clients sur une période de trois à six mois, couvrant un encours d’environ 14.000 milliards de dôngs. En outre, des programmes de crédit post-catastrophe d’un montant total d’environ 70.000 milliards de dôngs ont été lancés, avec un décaissement initial de près de 1.500 milliards de dôngs au profit de quelque 6.500 clients.

Parallèlement à la conduite de la politique monétaire, les efforts de perfectionnement du cadre institutionnel se sont poursuivis. La révision de la Loi sur les établissements de crédit et de la Loi sur l’assurance-dépôts, l’adoption de nouvelles réglementations sur la gestion du marché de l’or ainsi que la mise en œuvre progressive des normes de sécurité de Bâle III ont renforcé la gouvernance, la supervision et la résilience du système bancaire, en le rapprochant des standards internationaux.

Une dynamique positive des banques commerciales

Soutenues par la stabilité macroéconomique, les activités des banques commerciales ont enregistré des résultats encourageants en 2025. La croissance du crédit est restée conforme aux orientations de la BEV, les flux de capitaux continuant de privilégier la production, les exportations, la consommation essentielle, tout en s’étendant progressivement vers les domaines de la transition verte, de la transformation numérique et de l’innovation.

Selon la BEV, l’encours total de crédit a dépassé 18,2 millions de milliards de dôngs au 27 novembre 2025, en hausse de 16,56% depuis le début de l’année, contre près de 11,8% à la même période de l’année précédente. Cette progression reflète un net redressement de la demande de crédit, dans un environnement de taux d’intérêt stables et de confiance retrouvée.

Bien que les résultats financiers définitifs n’aient pas encore été publiés, de nombreuses banques annoncent avoir atteint, voire dépassé, leurs objectifs de bénéfices annuels. Les banques commerciales publiques continuent de jouer un rôle central en termes de taille et de sécurité du système, tandis que les banques commerciales par actions affichent une croissance plus marquée. La qualité de cette croissance s’est améliorée, portée par une meilleure maîtrise des coûts, la diversification des sources de revenus et le renforcement de la gestion des risques, au-delà de la seule expansion du crédit.

Perspectives 2026 : la stabilité macroéconomique comme condition préalable

À l’horizon 2026, le secteur bancaire est appelé à jouer un rôle accru dans le financement d’une croissance rapide et durable. L’orientation de la BEV demeure centrée sur la stabilité macroéconomique et la sécurité du système financier. Les analyses sectorielles anticipent une poursuite de la croissance des bénéfices à deux chiffres, soutenue par une progression maîtrisée du crédit, une amélioration des marges d’intérêt nettes et une meilleure qualité des actifs, tout en soulignant la nécessité d’un contrôle rigoureux des risques.

Le message de la gouverneure de la BEV est sans équivoque : il s’agit de préserver la stabilité macroéconomique et la sécurité du système bancaire tout en contribuant activement à une croissance économique rapide et durable. Cette orientation constitue le fil conducteur de l’action du secteur bancaire vietnamien dans le nouveau cycle de développement de l’économie nationale.

