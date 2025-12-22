Promotion de l'économie privée à Hô Chi Minh-Ville dans l'esprit de la Résolution 68-NQ/TW

Un atelier national "Développer l'économie privée à Hô Chi Minh-Ville dans l'esprit de la résolution n°68-NQ/TW du Politburo", a été organisé le 19 décembre dans la mégapole du Sud.

Photo : GDU/CVN

"Dans une économie de marché à orientation socialiste, le secteur privé est non seulement un moteur de croissance et de création d'emplois, mais il contribue également à améliorer la productivité du travail et à accroître la compétitivité nationale".

C’est l’option et l'analyse du Professeur agrégé Nguyên Duc Minh, vice-président de l'Académie vietnamienne des sciences sociales, lors de l'atelier national "Développer l'économie privée à Hô Chi Minh-Ville dans l'esprit de la résolution n°68-NQ/TW du Politburo", organisé le 19 décembre par l'Université de Gia Dinh (GDU) en collaboration avec l'Institut des sciences sociales du Sud et l'Université de Droit de Hô Chi Minh-Ville.

De nombreux experts et dirigeants renommés ont également participé à cet atelier, notamment le Professeur agrégé Vu Tuân Hung, directeur de l'Institut des sciences sociales du Sud, le Professeur agrégé Dr. Cao Minh Tri, directeur de la Faculté de gestion de l’Université de droit de Hô Chi Minh-Ville, le Pofesseur agrégé Dr.Bùi Kim Hiêu, directeur de la Faculté des sciences sociales et des langues internationales de la GDU…

Enjeux clés de l'économie privée

Hô Chi Minh-Ville est actuellement l'une des villes du pays où l'économie privée est la plus dynamique et la plus importante. Elle contribue à plus de 60% du PIB régional, crée des millions d'emplois et joue un rôle majeur dans la transformation numérique. Cependant, ce secteur reste confronté à de nombreux obstacles, notamment des difficultés d'accès au capital, des procédures administratives complexes et une concurrence internationale croissante.

Photo : GDU/CVN

Dans ce contexte, l'atelier d’aujourd’hui est considéré comme un forum de dialogue pratique, académique et politique, réunissant des chercheurs, des décideurs politiques et le monde des affaires pour échanger des points de vue et proposer des solutions.

À travers un système de communications scientifiques et de discussions thématiques, l’atelier national "Développer l'économie privée à Hô Chi Minh-Ville dans l'esprit de la Résolution n°68-NQ/TW du Politburo" s'est attaché à clarifier le rôle, les contributions et le potentiel du secteur privé en matière de croissance économique, de transformation structurelle, de création d'emplois et de promotion de l'innovation. De nombreux intervenants ont souligné que, dans le contexte de l'économie numérique et d'une intégration internationale toujours plus poussée, la levée des obstacles liés aux institutions, aux capitaux, au foncier et aux ressources humaines est une condition essentielle au développement durable du secteur privé.

Situation et solutions pour la nouvelle phase de développement

L'un des principaux objectifs de l'atelier a été d'évaluer la situation actuelle du développement du secteur privé à Hô Chi Minh-Ville pour la période 2021-2025. Les analyses ont montré que le secteur privé affirme de plus en plus son rôle important dans la restructuration économique, l'investissement, les exportations et la création d'emplois, mais qu'il est toujours confronté à des défis en matière de productivité du travail, de capacité technologique et de compétitivité dans un contexte d'intégration profonde.

Photo : GDU/CVN

Sur cette base, les participants lors de l’atelier ont proposé plusieurs solutions novatrices pour la période 2026-2030, axées sur l'amélioration des institutions et des politiques de soutien aux entreprises privées. Un meilleur accès aux capitaux, au financement, à la promotion de la transformation numérique, à l'innovation et au développement d'un écosystème de startups est essentiel. Par ailleurs, l'orientation vers un développement économique vert et durable ainsi que le renforcement des liens régionaux sont également considérés comme des facteurs clés pour améliorer la compétitivité du secteur privé à Hô Chi Minh-Ville.

Avec l'atelier national "Développer l'économie privée à Hô Chi Minh-Ville dans l'esprit de la Résolution n°68-NQ/TW du Politburo", la GDU réaffirme son rôle de passerelle entre la recherche scientifique, les politiques publiques et le monde des affaires. Les résultats de cet atelier devraient contribuer à la réalisation de l'esprit de la Résolution n°68-NQ/TW, promouvoir un développement solide et durable du secteur privé et apporter une contribution toujours plus significative au développement socio-économique de Hô Chi Minh-Ville et de l'ensemble du pays dans les mois à venir.

Tân Dat/CVN