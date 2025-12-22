Le Vietnam figure parmi les 15 premières puissances commerciales mondiales

Le commerce extérieur du Vietnam devrait atteindre un niveau record de plus de 900 milliards de dollars en 2025, plaçant le pays parmi les 15 premières nations commerçantes du monde et créant une nouvelle dynamique pour la croissance économique nationale, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Cette information a été annoncée par Nguyên Anh Son, directeur de l'Agence du commerce extérieur relevant dudit ministère, lors d'une conférence récente consacrée à l'évaluation des performances du secteur de l'industrie et du commerce en 2025 et sur l'ensemble de la période 2021–2025, ainsi qu'à la définition des principales orientations pour 2026.

À la date du 15 décembre, le chiffre d'affaires total des échanges commerciaux du Vietnam avait atteint 883,7 milliards de dollars, a indiqué Nguyên Anh Son. D'ici la fin de l'année 2025, ce volume devrait s'élever à environ 920 milliards de dollars, dont plus de 470 milliards de dollars d'exportations, en hausse de 16 % par rapport à 2024.

Grâce à ces performances, le Vietnam s'est officiellement hissé parmi les 15 pays affichant les plus grands volumes d'échanges commerciaux au monde et se classe au deuxième rang au sein de l'ASEAN. La balance commerciale a par ailleurs enregistré un excédent pour la dixième année consécutive depuis 2016, avec un surplus estimé à 22 milliards de dollars en 2025.

Parti d'un volume d’échanges de 100 milliards de dollars en 2009, le commerce total du pays a franchi le seuil des 200 milliards de dollars en 2011, puis 300 milliards de dollars en 2015 et 400 milliards de dollars en 2017, avant d'atteindre 500 milliards de dollars en moins de dix ans.

Élargir le réseau de marchés d'exportation

Cette dynamique s'est poursuivie dans les années suivantes, permettant au Vietnam de dépasser 600 milliards de dollars en 2021 et 700 milliards de dollars en 2022. En novembre 2025, le volume des échanges a franchi la barre des 800 milliards de dollars, avant de dépasser 900 milliards de dollars en décembre.

La structure des exportations s'est également renforcée et diversifiée. Le nombre de produits d'exportation affichant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de dollars est passé de 10 en 2007 à 30 en 2019, et devrait atteindre 36 en 2025.

Parallèlement, le Vietnam a élargi son réseau de marchés d'exportation. Le nombre de marchés dont le chiffre d'affaires à l'export dépasse un milliard de dollars est passé de 27 en 2013 à 31 en 2018, puis 34 en 2022, pour atteindre 35 en 2024.

Le Vietnam a enregistré son premier excédent commercial en 2012, avant de maintenir une trajectoire excédentaire continue à partir de 2016. Cet excédent a progressé régulièrement, atteignant 19,9 milliards de dollars en 2020, un niveau record de 28,3 milliards de dollars en 2023, puis 24,9 milliards de dollars en 2024, confirmant la solidité et la compétitivité croissantes de l'économie vietnamienne sur les marchés internationaux.

