Dông Nai

Plus de 15.000 personnes travaillent jour et nuit sur le chantier de l’aéroport de Long Thành

Le projet d’investissement et de construction de l’aéroport international de Long Thành est entré dans sa phase de "sprint final". Sur cet immense chantier, plus de 15.000 experts, ingénieurs et ouvriers travaillent jour et nuit afin d’accélérer l’avancement des travaux et d’achever le projet pour une mise en service commerciale de l’aéroport au premier semestre 2026.

Photo : VNA/CVN

Selon La Compagnie générale des aéroports du Vietnam (Airports corporation of Vietnam - ACV), tous les lots du projet sont actuellement déployés simultanément sur l’ensemble du chantier, avec une organisation intensive en continu (trois équipes, quatre rotations), permettant de maintenir les travaux sans interruption, y compris durant les jours fériés et les congés du Nouvel An lunaire, malgré des conditions climatiques difficiles.

Le consortium des entreprises contractantes a mobilisé des centaines d’équipes de chantier, plus de 15.000 experts, ingénieurs, ouvriers et travailleurs, ainsi que plus de 3.000 engins et équipements de construction, afin d’accélérer l’avancement des travaux, avec pour objectif une mise en service et une exploitation commerciale au premier semestre 2026, conformément aux directives du Premier ministre.

Le troisième volet du projet d'investissement pour la construction de l'aéroport de Long Thành, phase 1, comprend 15 lots, dont 3 sont achevés et 12 font l'objet d'une construction accélérée.

Concernant le lot relatif à la piste, aux voies de circulation et à l'aire de stationnement des avions, le consortium d'entrepreneurs a mobilisé 2.084 personnes et 319 engins et machines pour la construction. À ce jour, la piste est en grande partie achevée.

Le 26 septembre, l'aéroport de Long Thành a officiellement accueilli son premier vol d'étalonnage. Ce vol, réalisé conformément au plan, constitue une étape technique importante dans le calendrier de réalisation du projet.

Le 19 décembre, le premier vol commercial de Vietnam Airlines a atterri à l'aéroport international de Long Thành, marquant officiellement le lancement de l'exploitation de l'aviation civile dans cette nouvelle infrastructure stratégique. Le vol VN1, opéré par un Boeing 787 Dreamliner, a relié Hanoï à Long Thành en un peu plus de deux heures. À son bord se trouvaient le vice-Premier ministre Nguyên Hoà Binh ainsi que près de 100 passagers.

Photo : VNA/CVN

Après un vol technique effectué le 15 décembre, cet atterrissage confirme le haut niveau de préparation des infrastructures de l'aéroport ainsi que la coordination efficace entre les autorités et les unités concernées, constituant une étape clé vers l'ouverture commerciale de l'aéroport international de Long Thành.

Quant au lot du terminal des passagers, considéré comme le cœur de la première phase du projet, le consortium mobilise actuellement plus de 5.300 personnes et plus de 1.000 engins et équipements. La partie centrale du terminal est quasiment achevée ; la pose des parois vitrées et des structures métalliques est en cours et l'installation des équipements s'accélère.

Concernant le système de passerelles d'embarquement, 26 passerelles sur les 64 prévues pour l'ensemble du terminal ont été acheminées sur le chantier, et 16 sont actuellement en cours d'installation. Pour le système de contrôle des bagages, 53 des 57 appareils de contrôle des bagages ont été acheminés sur le chantier et 145 des 256 machines de contrôle des bagages à main et les équipements de sécurité sont en cours d'installation.

L'installation et la mise en service du système de traitement des bagages, des escaliers mécaniques et des ascenseurs sont accélérées.

Photo : Nhân Dân/CVN

Le lot d'aire de stationnement des avions a achevé le système de drainage et le sous-sol destiné aux équipements de services au sol ; la structure au sol est quasiment terminée et la dalle de béton est en cours de réalisation. Concernant la voie d'accès, l'entrepreneur procède en urgence à la plantation d'arbres et à l'installation de l'éclairage et de la signalisation.

Le 12 décembre, les services compétents ont procédé avec succès à la mise sous tension de l'alimentation électrique depuis le poste de réception jusqu'au centre de distribution électrique de l'aéroport international de Long Thành, puis de ce centre jusqu'aux terminaux passagers. Il s'agit d'une étape importante, garantissant un approvisionnement électrique stable pour l'infrastructure.

Photo : Nhân Dân/CVN

Pour d'autres lots, tels que le trafic aéroportuaire interne et les infrastructures techniques, l'installation du système de gestion aéroportuaire, le système d'approvisionnement en carburant et la deuxième piste, les entreprises accélèrent également les travaux afin d'en assurer une livraison simultanée et de mettre l'aéroport en service au premier semestre 2026.

Le deuxième volet du projet, "installations de gestion du trafic aérien", de la première phase, financé par la Société vietnamienne de gestion du trafic aérien (VATM) pour un coût total de près de 3.500 milliards de dôngs, est quasiment achevé et opérationnel.

Photo : Nhân Dân/CVN

L'aéroport de Long Thành est en construction sur une superficie de plus de 5.000 hectares dans la province de Dông Nai. Ce projet représente un investissement total estimé à plus de 16 milliards de dollars américains, réparti en trois phases. La première phase, d'un coût supérieur à 5,4 milliards de dollars, a une capacité de 25 millions de passagers et 1,2 million de tonnes de fret par an.

Une fois toutes les phases achevées, l'aéroport de Long Thành pourra accueillir jusqu'à 100 millions de passagers par an et deviendra le plus grand aéroport du Vietnam, une plaque tournante du transit en Asie du Sud-Est, capable de rivaliser avec les principaux hubs internationaux.

Ngoc Hoa/CVN