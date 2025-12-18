Lutte contre la pêche INN : Quang Ninh mise sur la sensibilisation et la surveillance

La province de Quang Ninh (Nord) intensifie ses campagnes de sensibilisation et mobilise les pêcheurs pour qu'ils s'engagent à respecter strictement les réglementations contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Ces efforts de Quang Ninh visent à répondre aux recommandations de la Commission européenne (CE), lever progressivement le "carton jaune" et s'orienter vers un développement durable et responsable du secteur halieutique.

L'imposition du "carton jaune" par la CE sur les produits de la mer vietnamiens depuis 2017 représente un défi majeur, impactant directement la réputation et le chiffre d'affaires à l'exportation du secteur. Pour une province possédant un long littoral et une flotte importante comme Quang Ninh, le contrôle et la prévention des actes de pêche INN sont des missions prioritaires et urgentes. Quang Ninh a clairement identifié que la clé pour lever ce carton d'avertissement réside dans le changement de perception et de comportement des pêcheurs eux-mêmes, acteurs directs en mer.

La sensibilisation comme fer de lance

Ces derniers temps, la province a déployé de nombreuses solutions synchronisées, la sensibilisation et la diffusion du droit étant considérées comme le fer de lance de cette stratégie. L'objectif n'est pas seulement de prévenir les infractions, mais aussi de bâtir une culture de pêche responsable. Les activités se concentrent sur la vulgarisation législative, l'accompagnement dans la tenue des journaux de bord et le contrôle rigoureux des entrées et sorties aux ports.

Selon le Service de l'agriculture et de l'environnement, le travail de sensibilisation est mené de front par divers canaux. À propos du dialogue direct, des agents locaux se rendent dans les ports de pêche et les zones de mouillage pour échanger avec les pêcheurs et répondre à leurs préoccupations. Pour des formations ciblées, des sessions régulières sont organisées à Ha Long, Câm Pha, Vân Đôn et Móng Cái, portant sur la Loi sur la pêche et les sanctions sévères en cas d'incursion dans les eaux étrangères.

En outre, des milliers de guides et dépliants aux illustrations claires sont distribués pour expliquer les interdictions et les bénéfices d'une exploitation légale. En complément, les actions de sensibilisation sont relayées par les systèmes de haut-parleurs côtiers, les ondes de la radio-télévision ainsi que les portails d'information électroniques de la province. Les messages de lutte contre la pêche INN sont diffusés périodiquement, permettant de rappeler systématiquement aux pêcheurs leurs obligations avant chaque sortie en mer.

De plus, le rôle des associations (agriculteurs, femmes) et des "groupes de solidarité en mer" est renforcé. Ces derniers agissent comme des noyaux d'autosurveillance pour signaler tout comportement suspect.

Actuellement, le traitement des infractions liées à la pêche INN fait l'objet d'une attention particulière de la part des autorités locales. À Quảng Ninh, les forces des garde-frontières intensifient la diffusion du droit maritime afin de renforcer le civisme des pêcheurs lors de leurs campagnes en mer.

Ngô Đình Phương, pêcheur à Hà Lầm, témoigne : "Ces derniers temps, les garde-frontières, la surveillance des pêches et la police économique ont mené une vaste campagne d'information pour nous inciter à respecter les zones de pêche réglementées, nous expliquer nos responsabilités dans la protection des ressources marines et l'interdiction de pénétrer dans les eaux étrangères. Ces séances de sensibilisation mobiles sont désormais régulières et continues".

Selon le lieutenant-colonel Tât Văn Thái, commissaire politique du poste de garde-frontière du port de Hòn Gai - Quảng Ninh, l'unité a concrétisé ces objectifs dans ses résolutions de direction : "Nous avons élaboré des plans pour assurer une éducation juridique constante. Cette mission, inscrite sur le long terme, est intégrée aux opérations quotidiennes de nos officiers et soldats. En vulgarisant les nombreux textes de loi, nous contribuons progressivement à réduire les infractions de pêche illégale et à stabiliser les relations avec les autorités internationales".

La surveillance par VMS : une condition obligatoire

Parallèlement à la sensibilisation, Quang Ninh a renforcé l'application de la loi pour garantir la dissuasion. Le maintien du système de surveillance des navires (VMS) est considéré comme l'outil technique indispensable. L'installation et le fonctionnement continu du VMS sont obligatoires pour tous les navires d'une longueur de 15 m ou plus.

Ngô Văn Phúc, un pêcheur local, précise : "Grâce aux cours de formations, nous comprenons mieux les dommages causés par la pêche INN. Désormais, avant chaque départ, nous nous rappelons de vérifier le VMS et de remplir soigneusement le journal de bord. En respectant la loi, nous travaillons l'esprit tranquille tout en protégeant les ressources halieutiques à long terme".

Les forces des garde-frontières et de la Police maritime coordonnent étroitement leurs patrouilles pour empêcher les navires de franchir les frontières maritimes. Aux ports désignés, les procédures d'entrée et de sortie sont durcies : les pêcheurs doivent déclarer leurs captures, base essentielle pour la traçabilité des produits destinés à l'exportation.

L'effort de lutte contre la pêche INN de Quang Ninh ne vise pas uniquement à lever le "carton jaune", mais sert également de tremplin pour restructurer le secteur. La province encourage la transition de la pêche côtière vers l'aquaculture de haute technologie ou la pêche hauturière selon une planification rigoureuse et des méthodes respectueuses de l'environnement.

Grâce à la synergie entre les autorités et la prise de conscience des pêcheurs, Quang Ninh affiche sa détermination à respecter les engagements internationaux et la législation nationale. C'est le fondement solide pour que le secteur de la pêche de la province et du Vietnam se développe de manière transparente, s'intègre profondément au marché mondial et renforce les relations commerciales internationales en tant que nation de pêche responsable.

Texte et photos : Linh Thao - Lê Cuong/CVN