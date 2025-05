Le Vietnam fait face à une pénurie de professionnels de la cybersécurité

Plus de 800 leaders, experts et innovateurs en cybersécurité se sont réunis lors du 7 e Sommet sur la sécurité du Vietnam 2025, qui s’est ouvert vendredi 23 mai à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

L’événement annuel, intitulé "Cybersécurité : renforcer la résilience et la confiance dans un monde en constante évolution", proposait des conférences abordant les défis les plus critiques et les tendances émergentes en matière de sécurité numérique.

Des leaders et des professionnels du secteur ont exploré des sujets clés tels que la protection des données, la sécurité du cloud, les risques liés à l’IA et la résilience des infrastructures informatiques, proposant ainsi des stratégies concrètes pour un avenir numérique plus sûr.

Une exposition organisée en marge du sommet a réuni plus de 50 entreprises vietnamiennes et internationales, présentant des technologies de pointe et des solutions de cybersécurité pour relever les défis cybernétiques de nouvelle génération, tels que la sécurité de l’IA, la sécurité des infrastructures, la sécurité des données, la sécurité des systèmes intégrés, la sécurité du cloud, la gestion des identités et des accès, ainsi que la sécurité des technologies opérationnelles et de l’Internet des objets.

Vu Ngoc Son, responsable du département Recherche, Conseil, Développement technologique et Coopération internationale de l’Association nationale de cybersécurité, a déclaré que le Vietnam figurait parmi les pays les plus exposés aux cyberattaques.

Les statistiques de l’Association nationale de cybersécurité ont montré que plus de 659.000 cyberattaques ont été recensées en 2024. Environ 46% des agences et entreprises vietnamiennes ont subi au moins une cyberattaque, a-t-il précisé.

Actuellement, environ 56% des agences publiques et des entreprises manquent de personnel en informatique et en sécurité de l’information.

Le Vietnam devrait manquer de 700.000 professionnels de la cybersécurité au cours des trois prochaines années, a-t-il estimé.

La pénurie de personnel a entraîné une augmentation du nombre et de la gravité des cyberattaques, une réponse lente et inefficace aux incidents, et des difficultés pour les entreprises et les agences publiques dans leurs opérations numériques.

Il a souligné que la cybersécurité joue un rôle essentiel dans la transformation numérique et que les ressources humaines en sont la pierre angulaire. Par conséquent, un effort conjoint entre le gouvernement, les établissements d’enseignement et les entreprises est nécessaire pour remédier à la pénurie de personnel.

VNA/CVN