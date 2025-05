Banque mondiale

La réforme institutionnelle et le développement plus vert aident le Vietnam à devenir un pays à revenu élevé

Pour atteindre son objectif de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045, le Vietnam doit accélérer la réforme institutionnelle et promouvoir le développement plus vert, indiquent deux nouveaux rapports de la Banque mondiale (BM) publiés vendredi 22 mai.

>> Le PM appelle à des mesures drastiques pour mettre en œuvre la Résolution N°68

>> L’économie privée, moteur de la croissance durable dans le Sud

>> Résolutions n°66 et n°68 du Politburo : allocution du leader du Parti

Photo : VN+/CVN

Le premier rapport intitulé "Vietnam 2045 - Percée: institutionnelle pour un avenir à revenu élevé", analyse des bases institutionnelles contribuant au succès économique du Vietnam dans le passé et propose des réformes institutionnelles nécessaires pour aider le pays à surmonter le piège du revenu intermédiaire et à évoluer vers un statut de pays à revenu élevé.

En plus, le rapport a affirmé que le Vietnam devrait mettre en place des institutions qui facilitent un fonctionnement plus efficace du marché, soutiennent la concurrence et améliorent la performance du secteur public, progressant ainsi vers le maintien d’une croissance forte et durable.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement des rapports, Mariam J. Sherman, directrice nationale de la BM pour le Vietnam, le Cambodge et le Laos, a déclaré que le Vietnam avait besoin d’une "impulsion institutionnelle" décisive pour maximiser le potentiel du secteur privé dans la promotion de la croissance et la création d’emplois de qualité pour sa population.

Le deuxième rapport, intitulé "Vietnam 2045 - croissance plus verte : vers un avenir durable", met en évidence le rôle du modèle de croissance verte dans la stratégie de développement à long terme du Vietnam.

Le rapport indique qu'une élévation du niveau de la mer de 75 à 100 cm pourrait inonder près de la moitié du delta du Mékong d'ici le milieu du siècle. Une enquête de la BM de 2024 a révélé qu'environ les trois quarts des fabricants de vêtements et d'électronique - deux des principaux secteurs d'exportation du Vietnam - opèrent dans des zones soumises à un stress thermique important, mettant en danger plus de 1,3 million de travailleurs.

Ainsi, sans action, le changement climatique pourrait coûter au Vietnam 12,5% de son produit intérieur brut (PIB) d’ici 2050, souligne le rapport.

L'investissement dans l'adaptation peut contribuer à réduire la perte de PIB prévue due au climat de 12,5% à 6,7% d'ici 2050, a remarqué Mariam J. Sherman avant d’ajouter la nécessité d’intégrer la gestion des risques climatiques dans tous les secteurs économiques, en encourageant les entreprises et les particuliers à agir.

Le rapport de la BM propose de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre un objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Soulignant le rôle du secteur privé dans la transition énergétique, il faut tirer parti des technologies renouvelables moins chères, pour améliorer l’efficacité énergétique de l’industrie.

En outre, l’accent est mis sur le développement des énergies renouvelables issues de la mer, notamment de l’éolien offshore, avec un potentiel pouvant atteindre 475 gigawatts qui aidera le Vietnam à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles et à augmenter sa capacité de séquestration du carbone, contribuant ainsi à la croissance verte…

La restauration des mangroves et la protection des herbiers marins et des récifs coralliens sont tout aussi importantes, car ces écosystèmes renforcent la résilience côtière tout en agissant comme des puits de carbone naturels.

Ces deux rapports sont réalisés avec le soutien financier du gouvernement australien dans le cadre de la 2e phase du Partenariat stratégique Australie-BM (ABP2) qui fait partie de la série de recherches "Le Vietnam en 2045". Ces recherches visent à fournir une base analytique et des options politiques spécifiques pour aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de développement à long terme.

VNA/CVN