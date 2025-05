Le Prix VinFuture 2025 attire plus de 1.700 nominations mondiales

Le nombre de partenaires officiels nominateurs a notamment connu une croissance exceptionnelle, atteignant 14.772, soit une multiplication par plus de douze par rapport aux 1.200 enregistrés lors de la première édition, et une hausse de 60% par rapport à 2024.

Parmi eux, la majorité des partenaires nominateurs proviennent de l’Amérique (31%), suivies de l’Europe (28,6%), de l’Asie (26,8%), de l’Afrique (7,1%) et de l’Océanie (6,5%).

Près de la moitié des nominateurs sont des experts issus d’universités et d’instituts de recherche de premier plan du monde entier, tels que l’Université Harvard, le Massachusetts Institute of Technology, l’Université Stanford (États-Unis), l’Université de Cambridge, l’Université d’Oxford (Royaume-Uni), l’Université de Melbourne (Australie), l’Université de Toronto (Canada) et l’Université de Californie à Berkeley (États-Unis) et l’Université nationale de Singapour (Singapour), entre autres.

Il est remarquable de constater que 1.395 partenaires nominateurs sont des scientifiques classés parmi les 2% des chercheurs les plus cités au monde, selon la prestigieuse liste établie par les experts de l’Université de Stanford.

Les nominations 2025 continuent de couvrir des domaines essentiels de la vie et du développement durable mondial. La médecine et la santé arrivent en tête avec 36,7% des candidatures, tandis que l’énergie, les transports et la construction comptent pour 17,8%. L’environnement et les sciences de la Terre représentent également 17,8%, et l’agriculture et l’alimentation 11,3%. Ces domaines essentiels reflètent les tendances actuelles du progrès scientifique et technologique et suscitent une attention internationale significative.

Les partenaires de VinFuture qui nomment les lauréats travaillent bénévolement et jouent un rôle crucial dans la découverte et la recommandation de travaux scientifiques méritants ayant un impact positif sur la vie humaine, tout en renforçant la renommée du Prix VinFuture au sein de la communauté scientifique internationale.

En 2024, suite à une nomination de la professeure Monica Lam, éminente informaticienne de l’Université de Stanford, Jensen Huang, PDG et cofondateur de NVIDIA, a été honoré comme l’un des lauréats du Grand Prix VinFuture 2024 pour ses contributions industrielles à l’avancement de l’apprentissage profond.

Le Dr Lê Thai Hà, directeur général de la Fondation VinFuture, a déclaré que l’augmentation extraordinaire du nombre de partenaires nominateurs et la qualité toujours plus élevée des travaux nominés chaque année témoignent non seulement de la confiance croissante de la communauté scientifique internationale dans le prix, mais aussi du besoin urgent de solutions scientifiques et technologiques innovantes pour bâtir un monde où l’humanité prospère en harmonie avec un environnement durable.

La présélection de VinFuture 2025 se déroulera du 26 mai au 31 août, permettant au comité de présélection, composé de 10 membres, d’évaluer minutieusement les candidatures les plus percutantes et les plus méritantes pour accéder à la phase finale.

Afin de garantir l’intégrité scientifique, l’équité et la transparence, le comité évaluera les candidatures selon un processus rigoureux basé sur les normes internationales les plus strictes et des critères fondamentaux. Ces critères comprennent le degré d’avancée scientifique ou technologique, l’impact sur la vie des personnes, ainsi que l’ampleur et la durabilité du projet.

En seulement cinq ans, le Prix VinFuture a rapidement acquis une stature et un prestige internationaux, comme en témoigne la liste croissante de lauréats récompensés par de prestigieuses distinctions mondiales.

Parmi les exemples notables, citons le Dr Katalin Kariko et le Professeur Drew Weissman (lauréats du Grand Prix VinFuture 2021 et du Prix Nobel de physiologie ou médecine 2023) ; le Dr Demis Hassabis et le Dr John Jumper (lauréats du Prix spécial VinFuture 2022 et du Prix Nobel de chimie 2024) ; le Professeur Geoffrey Hinton (lauréat du Grand Prix VinFuture 2024 et du Prix Nobel de physique 2024) ; les Professeurs Yoshua Bengio, Geoffrey Hinton, Jensen Huang, Yann LeCun et Fei-Fei Li (lauréats du Grand Prix VinFuture 2024 et du Prix Reine Elizabeth d’ingénierie 2025) ; et le Professeur Daniel Joshua Drucker, le Professeur Joel Francis Habener, le Professeur Jens Juul Holst et la Professeure associée Svetlana Mojsov (lauréats du prix spécial VinFuture 2023 et du prix Breakthrough 2025).

VNA/CVN