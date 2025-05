Phu Yên mobilise les pêcheurs et les autorités contre la pêche illicite

En réponse, les autorités locales déploient des agents pour sensibiliser les pêcheurs et les encourager à adopter efficacement les mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Malgré ces défis, Phu Yên a réalisé des progrès significatifs. En mai 2025, près de 3.000 navires de pêche étaient enregistrés dans la base de données nationale sur les pêches (VNfishbase), atteignant un taux de conformité réglementaire de 100%. Parmi les 681 navires nécessitant le VMS, 677 en sont désormais équipés, soit une couverture de plus de 99%.

Selon un rapport du Comité populaire provincial, aucun navire de pêche de Phu Yên n'a été impliqué dans des infractions liées à l'exploitation des ressources aquatiques dans les eaux étrangères depuis 2019. La surveillance des activités de pêche hauturière via le système VMS est assurée de manière continue et sécurisée.

Depuis début 2025, les autorités ont recensé 80 cas de navires de plus de 15 m ayant perdu leur connexion VMS pendant plus de six heures, et un cas de perte pendant plus de dix jours. Dans chaque cas, les agences compétentes sont intervenues rapidement, incitant les navires à se signaler comme prévu. Depuis le début de l'année, 14 cas de navires ayant perdu la connexion VMS pendant plus de 6 heures ou plus de 10 jours ont été sanctionnés. Le montant total des amendes infligées s'élève à 350 millions de dongs.

Lu Ngoc Lâm, directeur adjoint du Service provincial de l'agriculture et de l'environnement, a indiqué que la province a mis en place l'application logicielle eCDT VN pour contrôler les entrées et sorties des navires de pêche dans les ports, ainsi que la production débarquée, facilitant ainsi la traçabilité de l'origine des produits aquatiques.

Actuellement, Phu Yên met en œuvre des mesures rigoureuses pour répondre aux recommandations de la Commission européenne concernant la lutte contre la pêche INN. Selon les données du Service de l'agriculture et de l'environnement, plus de 400 navires sont considérés comme présentant un risque élevé d'infraction. Les autorités intensifient donc les efforts de sensibilisation, mobilisent les armateurs et capitaines, et appliquent des sanctions sévères en cas de violation.

Lors d'une récente réunion consacrée à la lutte contre la pêche INN, la vice-présidente du Comité populaire provincial, Hô Thi Nguyên Thao, a demandé aux départements, services concernés et localités côtières de charger des groupes de travail. Leur mission sera de rencontrer chaque armateur afin de fournir des conseils et de garantir le plein respect de la réglementation relative à l'installation de VMS.

