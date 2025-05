Le gouvernement mobilisé face aux risques de catastrophes naturelles dans le Nord

Le télégramme officiel est adressé à de nombreux ministères et aux Comités populaires de Lào Cai, Yên Bai, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bang, Bac Kan, Thai Nguyên, Lang Son, Quang Ninh, Bac Giang, Phu Tho, Vinh Phuc, Hanoï, Hoa Binh, Son La, Lai Châu, Diên Biên, Thanh Hoa, Nghê An.

Les présidents des Comités populaires de niveau provincial de ces localités doivent continuer à surveiller de près la situation, de mettre en œuvre rapidement et efficacement des mesures pour répondre de manière proactive aux catastrophes naturelles, en particulier les glissements de terrain, les crues soudaines et les inondations localisées, afin de garantir la sécurité des gens et de réduire les dommages aux biens des habitants et de l'État.

Les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, de l'Industrie et du Commerce, de la Construction, de la Défense et de la Sécurité publique doivent mettre en œuvre des mesures spécifiques pour prévenir, combattre et surmonter les conséquences des catastrophes naturelles. Ces actions seront adaptées à l'évolution des situations et conformes à leurs fonctions, tâches et pouvoirs respectifs.

La Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) doivent se coordonner avec les agences concernées pour renforcer la communication et la sensibilisation. Il leur incombe de fournir des conseils sur les compétences en matière de prévention et de contrôle des catastrophes, ainsi que de diffuser des informations de prévision à jour, précises et opportunes sur l'évolution de ces phénomènes naturels.

VNA/CVN