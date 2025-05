Le Président Hô Chi Minh à l'honneur à l'EXPO 2025 au Japon

L'événement commémore le 135e anniversaire de la naissance du dirigeant vietnamien et le 52e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie d'ouverture, Trân Nhât Hoang, directeur adjoint du Département de la coopération internationale du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et représentant général adjoint du Vietnam à l'EXPO 2025, a déclaré que c'était la première fois qu'une exposition consacrée au Président Hô Chi Minh était présentée dans le cadre d'une exposition universelle.

Lê Thi Phuong, directrice du complexe des vestiges du Président Hô Chi Minh, a indiqué que l'exposition offrait aux visiteurs de l'EXPO 2025 des documents et images précieux reflétant la vie, la carrière, les pensées et les sentiments du Président Hô Chi Minh, un grand leader, mais aussi une personnalité proche et simple. Grâce à cela, le public japonais et international peut mieux ressentir sa personnalité, ainsi que son attachement aux peuples du monde, et plus particulièrement au Japon.

L'exposition, qui se tiendra jusqu'au 25 mai à la Maison des expositions du Vietnam à l'EXPO 2025, offre une immersion unique. Les visiteurs pourront y visionner de précieux films diplomatiques de l'ère Hô Chi Minh et retracer, à travers documents et images, le parcours de 30 ans du jeune Nguyên Tât Thành (futur président Hô Chi Minh), également connu sous le nom de Nguyên Ai Quôc, dans sa quête du salut national.

L'exposition met également en lumière le Président Hô Chi Minh en tant que grand leader du peuple vietnamien et bâtisseur de la solidarité internationale. Un espace est aussi dédié à l'héritage de l'Oncle Hô au Palais présidentiel, présenté comme une "destination" diplomatique et un lieu symbolisant l'affection du peuple vietnamien et de ses amis internationaux.

Après l'EXPO 2025, cette exposition sera présentée à Fukuoka, au Japon, les 28 et 29 mai.

VNA/CVN