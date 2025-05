Un projet pilote de frontière intelligente au poste-frontière de Mong Cai

Les autorités de la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord), en collaboration avec la compagnie Viettel Post, ont mené des études de terrain et proposé des plans spécifiques pour piloter la transformation du poste-frontière international reliant Mong Cai (Vietnam) à Dongxing (Chine) en poste-frontière intelligent.

Ce projet pilote, qui s'inscrit dans une stratégie plus large convenue conjointement par le Vietnam et la Chine, a reçu l'approbation unanime des autorités centrales et provinciales des deux pays.

Viettel, en coordination avec la ville de Mong Cai et les secteurs concernés, a élaboré une proposition détaillée pour la construction d'un centre logistique au poste-frontière de Mong Cai, ainsi que pour le développement pilote d'un poste-frontière intelligent. Une fois le consensus atteint, les autorités municipales entameront rapidement des discussions officielles avec la ville chinoise de Dongxing afin de mettre en œuvre conjointement le projet.

Mong Cai a actuellement achevé plusieurs travaux de modernisation des infrastructures aux postes-frontières de Bac Luan I et Bac Luan II, et teste des technologies intelligentes telles que des systèmes de contrôle automatisés, la lecture de codes QR et la reconnaissance faciale pour les frontaliers. Les procédures douanières sont en cours de numérisation, avec des efforts d'intégration des systèmes de données pour une coordination fluide entre les agences de gestion.

Du côté chinois, Dongxing a largement achevé son infrastructure de poste-frontière intelligent, comprenant des voies automatisées pour les personnes et les véhicules, des systèmes de reconnaissance faciale et de plaques d’immatriculation basés sur l’intelligence artificielle, ainsi qu’un modèle de "guichet unique, point d'arrêt unique" visant à simplifier le dédouanement.

Les deux parties sont actuellement en phase d’intégration technique et travaillent à l’harmonisation des procédures en vue des opérations d’essai. Le poste-frontière intelligent bilatéral sera doté d’un contrôle de sécurité intelligent, du traitement numérique des documents et de systèmes intégrés de surveillance du trafic.

Mong Cai et Dongxing ont convenu de maintenir une communication étroite afin de garantir la synchronisation de leur planification, de leur construction et de leur exploitation.

