Nouveau programme mis sur les rails pour sécuriser les trajets scolaires au Vietnam

De nombreux enfants sont encore confrontés chaque jour à des déplacements dangereux, marchant souvent sans trottoir et partageant la route avec des véhicules. La vitesse de circulation à proximité des écoles dépasse fréquemment les limites internationales recommandées pour les zones scolaires.

La Fondation AIP, association à but non lucratif basée aux États-Unis et sélectionnée par le Fonds des Nations unies pour la sécurité routière (UNRSF) comme partenaire de mise en œuvre, développera ses guides sur les zones scolaires sûres et soutiendra la création de telles zones dans tout le pays.

Elle travaillera en étroite collaboration avec le ministère de la Construction, les autorités de la province de Quang Ngai, la Commission économique et sociale des Nations unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et le Bureau du Fonds d’affectation spéciale multipartenaires des Nations unies (MPTFO).

"Le Fonds des Nations unies pour la sécurité routière est fier de soutenir le développement de zones scolaires sûres au Vietnam. La voie de l’éducation ne doit pas être synonyme de danger. Grâce à ce nouveau programme de zones scolaires sûres, le Fonds investit dans des solutions durables et évolutives qui contribuent à créer des environnements routiers plus sûrs là où le besoin est le plus urgent, autour des écoles", a déclaré Nneka Henry, directrice du Secrétariat du Fonds des Nations unies pour la sécurité routière.

"En soutenant le développement d’un cadre juridique national et en pilotant des zones modèles, ce projet vise à créer un précédent non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour la région, en démontrant comment un financement ciblé peut déclencher un changement systémique et protéger la prochaine génération", a-t-elle ajouté.

La réunion de lancement vise à aider les participants à mieux comprendre les objectifs, la portée et les résultats attendus du programme, ainsi que la manière dont leur rôle contribue à sa réussite.

Les participants à la réunion ont donné le coup d’envoi du projet d’amélioration des infrastructures de transport et de l’organisation de la circulation autour des zones scolaires au Vietnam.

"Ce programme vise à réduire le nombre de blessés et de tués parmi les élèves impliqués dans des accidents de la route, conformément aux objectifs de la Stratégie nationale sur la sécurité routière pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045, ainsi qu’à la Directive N°31/CT-TTg du 21 décembre 2023 du Premier ministre visant à renforcer la sécurité routière des élèves dans le contexte actuel", a déclaré Hoàng Thê Tung, directeur adjoint du Département des transports et de la sécurité routière du ministère de la Culture.

Le programme vise à contribuer à la réduction des blessures et des décès dus aux accidents de la route en élaborant des recommandations pour l’établissement de critères, de modèles, de normes et de réglementations pour des zones scolaires sûres au Vietnam. Cet objectif sera atteint grâce à la collecte de données probantes sur la sécurité des zones scolaires, à la formation des principaux acteurs gouvernementaux, à l’expérimentation de zones scolaires modèles dans certaines provinces et à la sensibilisation de la communauté.

"Le lancement de ce programme inspirant illustre ce qu’il est possible de réaliser lorsque le gouvernement, les communautés et les partenaires s’unissent autour d’une vision commune : sauver des vies et protéger les enfants. En tant qu’ONG internationale au Vietnam, nous sommes fiers de soutenir et de promouvoir des solutions concrètes et fondées sur des données probantes, comme ce programme de zones scolaires sécurisées, car chaque pas vers des routes plus sûres est un pas vers un avenir plus fort et plus équitable pour tous", a déclaré Mijam Sidik, Pdg de la Fondation AIP.

