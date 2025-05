La vivacité du Vietnam dans les yeux des enfants vietnamiens du monde entier

Avec plus de 1.000 œuvres candidates issues de 17 pays répartis sur cinq continents, le concours international de peinture "Ruc ro Viêt Nam" (La vivacité du Vietnam) ne se limite pas à un simple terrain de jeu artistique pour les enfants ; c’est également un véritable voyage de connexion entre les communautés dans le pays et à travers le monde, visant à diffuser la fierté nationale ainsi qu’à promouvoir les valeurs culturelles uniques du Vietnam auprès du public international.

En plaçant les enfants au centre, les organisateurs ont réussi à construire un réseau d’ambassadeurs de projet dans de nombreuses provinces et villes pour fournir des informations sur le concours et inspirer les enfants à valoriser le patrimoine culturel local à leur manière.

De plus, des centaines de cadeaux, tels que du papier à dessin, des peintures et des livres ont été offerts par le comité d’organisation aux écoles et aux centres pour enfants de Lào Cai, Huê, Kon Tum... pour encourager leur créativité.

En février dernier, l’artiste et chercheuse en art Nguyên Pham Bao Thy, vivant et travaillant actuellement en France, s’est également rendue au Centre de protection des enfants de Xuân Phu (à Huê) pour organiser un atelier de création artistique pour plus de 20 enfants qui y sont pris en charge, grâce au soutien et au parrainage du comité d’organisation du concours.

Avant de participer, de nombreux enfants ne connaissaient que des symboles familiers et des héritages culturels, tels que le phở, la baie de Ha Long, Hôi An, Huê...

À travers ce concours, ils ont appris davantage sur des valeurs culturelles moins connues, telles que le hát bội (opéra traditionnel), la course de buffles, le châu van, le hâu dông... À partir de là, ils ont davantage aimé leur patrie, ont été plus conscients de la valeur des héritages et ont voulu le diffuser.

Vu Quôc Huy, professeur d’art au lycée Pho Rang N°1, district de Bao Yên, province de Lào Cai, a partagé : "J’encourage mes élèves à participer au concours pour éveiller leur créativité et nourrir leur amour de l’histoire et de la culture vietnamiennes. Chaque dessin n’est pas seulement une œuvre d’art, mais aussi un voyage de découverte et de préservation de l’identité vietnamienne."

Un pont qui relie les belles valeurs

Au Vietnam, le concours a attiré des enfants de près de 30 provinces et villes du pays, ainsi que 35 établissements scolaires qui y ont activement participé en l’intégrant dans leur programme d’éducation artistique.

À titre d’exemple, l’école Alpha (à Hanoï) a soumis 112 œuvres, le collège Nguyên Tât Thành (province de Hung Yên) plus de 40, l’école primaire Trân Phu (Tam Diêp, province de Ninh Binh) plus de 30, sans compter 52 œuvres d’élèves du village de Kon Vong Kia (Kon Tum) reflétant l’identité culturelle des Hauts plateaux du Centre.

Pour les enfants vietnamiens à l’étranger, ce concours constitue également un pont culturel, les aidant à renforcer leur lien avec leur pays d’origine. Dô Minh Phong (né en 2016), résidant en France, a dessiné le lac Hoàn Kiêm et réalisé une vidéo en vietnamien pour raconter la légende de la tortue sacrée.

De même, Vu Linh Sam (9 ans, en Allemagne) a exprimé ses souvenirs du lac Hoàn Kiêm, tandis que Bao Trâm (aux Pays-Bas) a dessiné de manière créative de la baie d’Ha Long.

Duong Linh An (10 ans, en Finlande) a impressionné avec son œuvre Gifts from the Whale sur la culture des pêcheurs côtiers. Une représentante autrichienne, Isabella Mai Ly Gregoritsch (16 ans), a soumis une peinture sur le thème du lotus.

Diffuser la culture vietnamienne à la manière des jeunes

"La vivacité du Vietnam" est destiné à devenir un événement culturel annuel, inscrit dans une stratégie à long terme visant à préserver et à promouvoir le patrimoine vietnamien de manière systématique et durable.

Le concours contribue à la création d’un réseau d’éducation culturelle multinational, à travers des activités d’échange, d’exposition et d’expérimentation dans les établissements scolaires en France, avec une perspective d’expansion vers d’autres pays en Europe et dans le monde.

De plus, les organisateurs renforcent leur collaboration avec les associations de Vietnamiens à l’étranger et les entreprises exportatrices, dans le but d’intégrer les œuvres artistiques d’enfants liées au patrimoine dans la vie quotidienne, par exemple en imprimant les meilleures œuvres sur les emballages de produits vietnamiens destinés à l’exportation...

Anthony Phuong, artiste français et fondateur de la galerie d’art A2Z Paris, membre du jury, a confié : "Nous souhaitons connecter les cultures, comme celle de la France avec celle du Vietnam, mais aussi avec le reste du monde. Pour les jeunes vietnamiens ou ceux d’origine vietnamienne participant à ce concours, je pense que c’est une opportunité de se réapproprier leur culture, de mieux comprendre les particularités et les richesses du patrimoine de chaque région. De plus, à travers ce concours et les expositions caritatives en France, notre objectif ultime est d’apporter notre aide aux orphelinats et aux enfants en difficulté au Vietnam."

Organisé par l’Association Art Space, en collaboration avec la galerie d’art A2Z située à Paris (France) et le Centre de la culture du Vietnam en France, le concours est l’une activité célébrant le 52e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la France (1973-2025).

Le concours a été jugé par un jury de cinq artistes et experts du Vietnam, de France et du Myanmar, dont Anthony Phuong et Ziwei Phuong (directeurs de la galerie d’art A2Z à Paris), l’artiste Nge Lay (Myanmar), le peintre Pham Binh Chuong (Vietnam) et la photographe Thao Nguyên (France). Les candidats sont divisés en deux groupes : Groupe A (moins de 12 ans) et Groupe B (13-17 ans).

L’annonce des résultats est prévue pour début juin 2025.

En seulement deux mois après son lancement (de février à avril), le comité d’organisation du concours a reçu près de 1.000 inscriptions d’élèves provenant de 17 pays répartis sur cinq continents.

Selon le comité d’organisation, le concours récompensera 20 lauréats répartis également entre les deux catégories : un premier prix (Trophée + certificat délivré par les organisateurs + une récompense en espèces de 100 euros), trois deuxièmes prix (Trophée + certificat + une récompense en espèces de 50 euros), et enfin six troisièmes prix (Trophée + certificat).

Les 20 œuvres primées de deux Groupes seront exposées à la galerie A2Z à Paris du 8 au 13 juillet 2025. Par ailleurs, le jury sélectionnera 150 autres peintures pour des expositions dans trois grandes villes françaises : Paris, Nantes et Lorient, du 21 juin au 15 juillet 2025.

Ce concours ne se limite pas à l’art : il est aussi un pont entre les générations, les cultures, et les continents - une célébration vivante et émouvante de l’identité vietnamienne à travers le regard des enfants.

