Vietnam Security Summit 2025

Assurer la cybersécurité et créer la confiance à l’ère numérique

La mégapole du Sud a accueilli, le 23 mai, le Sommet sur la sécurité du Vietnam 2025 (Vietnam Security Summit 2025). Organisé par l'Association nationale de cybersécurité et le groupe IEC, cet événement s'est tenu sous le thème "Assurer la cybersécurité et créer la confiance à l’ère numérique".

Ce sommet annuel dans le domaine de la sécurité de l'information vise à devenir un forum de référence pour les décideurs politiques et stratégiques, les experts et les fournisseurs de solutions, tant nationaux qu’internationaux. Il s'agit d'un espace d’échange sur les dernières tendances en cybersécurité, les solutions technologiques de pointe, et en particulier, le potentiel de l’intelligence artificielle (IA) dans ce domaine.

Le programme comprend une séance plénière et trois ateliers thématiques portant sur des enjeux clés: la protection des données et de la vie privée à l’ère de l’IA, la sécurité du cloud dans le monde numérique, et la protection des infrastructures informatiques critiques.

L’exposition technologique présente des solutions avancées proposées par les principaux acteurs mondiaux du secteur, couvrant notamment: XDR/EDR, Data Loss Prevention (DLP), CNAPP, DDoS, Ransomware, Threat Intelligence, SOC/SIEM, IAM/PAM et Zero Trust.

Des défis en cybersécurité

Le général de division Lê Minh Manh, directeur adjoint du Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité technologique au sein du ministère de la Police, a souligné que le Vietnam est confronté à de multiples défis en matière de sécurité nationale et de cybersécurité. Chaque année, des dizaines de milliers de systèmes d’information appartenant à des agences, organisations et entreprises sont la cible de cyberattaques.

La protection des systèmes d'information critiques et des données constitue une mission à la fois urgente et de long terme.

La confiance numérique, une priorité stratégique

Lors de la conférence, de nombreux intervenants ont partagé des contributions précieuses sur la sécurité de l'information, notamment sur: les stratégies de réponse aux cyberattaques dans un contexte de restructuration mondiale et de tensions géopolitiques, le renforcement de la coopération public-privé dans le partage d’informations sur les menaces, et le rôle central de la technologie pour assurer la sécurité des citoyens et des entreprises à l’ère numérique.

Vu Ngoc Son, chef du Département de la technologie et de la coopération internationale à l’Association nationale de cybersécurité, a mis en lumière la grave pénurie de ressources humaines en cybersécurité au Vietnam, estimant que plus de 700.000 spécialistes feront défaut dans un avenir proche. D’après une enquête, plus de 20% des agences et entreprises au Vietnam ne disposent d’aucun personnel spécialisé, et 35,56% n'ont pas les effectifs requis.

"Il est crucial de résoudre cette pénurie de compétences, dans l’esprit de la résolution N°57, qui promeut les percées en science, technologie, innovation et transformation numérique", a-t-il déclaré.

Prévenir les cybermenaces : une responsabilité partagée

De son côté, Vu Lê, ingénieur chez Sophos, a averti que les attaques par ransomware sont de plus en plus sophistiquées: "Attendre qu’un incident se produise, c’est déjà trop tard. Les entreprises doivent impérativement se doter de solutions préventives."

Le général de division Nguyên Tùng Hung, commandant adjoint du Commandement de la cyberguerre (ministère de la Défense), a quant à lui rappelé que le cyberespace constitue à la fois une opportunité de développement et une source de risques majeurs.

"Aucun pays ne peut garantir sa sécurité si son cyberespace n’est pas protégé. Il est donc impératif de construire et instaurer une véritable confiance numérique pour les citoyens et les entreprises. Cette confiance ne peut exister que dans un environnement en ligne sûr, sain, garantissant la confidentialité, la sécurité et la fiabilité", a-t-il affirmé.

Texte et photos : Tân Dat/CVN