Vietnam - Chine : reprise des trains de passagers internationaux dès le 25 mai

Après une interruption de cinq ans en raison de la pandémie de COVID-19, les trains de passagers internationaux entre le Vietnam et la Chine reprendront officiellement le 25 mai 2025. Cette reprise marque une étape importante dans le renforcement des échanges économiques et du tourisme entre les deux pays.

À partir du 25 mai, deux trains quotidiens, numérotés MR1 et MR2, relieront la gare de Gia Lam (Hanoï) à celle de Nanning (Chine) et vice-versa. Le train MR1 quittera Gia Lam à 21h20 pour arriver à Nanning à 10h06 le lendemain. Pour le MR2, il partira de Nanning à 18h05 et arrivera à Gia Lam à 05h30 le jour suivant. Les formalités d’immigration et de douane seront effectuées aux gares de Dong Dang (Vietnam) et de Pingxiang (Chine).

Photo : Tuân Phung/CVN

Autre fait notable, à partir du 27 mai 2025, une liaison directe sera lancée entre la gare de Gia Lam (Hanoï) et la gare de Pékin-Ouest (Chine). Ces trains circuleront les mardis et vendredis au départ de Hanoï, avec une arrivée à Pékin les jeudis et dimanches. Les voyageurs auront également la possibilité d’acheter des billets à destination d’autres localités en Chine ou dans des pays tiers, à partir des gares internationales chinoises.

La Société des chemins de fer du Vietnam (VNR) proposera non seulement des billets pour les destinations internationales en Chine, mais également pour les liaisons intérieures entre Gia Lam et les gares de Bac Giang et de Dong Dang.

Concernant les tarifs, un billet simple Hanoï–Nanning coûtera environ 1 million de dongs (environ 38,5 dollars), tandis qu’un billet Hanoï–Pékin s’élèvera à environ 9,378 millions de dongs. Des réductions sont prévues : les enfants de moins de 4 ans voyagent gratuitement ; ceux âgés de 4 à 12 ans bénéficient d’une réduction de 50 % (un enfant par adulte) ; et les groupes de six personnes ou plus profitent d’une réduction de 25 %. Les billets peuvent être achetés directement aux gares de Hanoï, Gia Lam, Bac Giang et Dong Dang.

VNA/CVN