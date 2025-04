Les risques de sécurité de l’information s’amplifient au Vietnam

>> Ouverture de la première Conférence mondiale sur l'IA, la sécurité et l'éthique

>> Coordination dans la lutte anti-risques de sécurité non traditionnels

En 2004, les risques liés à la sécurité de l’information au Vietnam continuaient à se propager, comme en témoignaient le nombre croissant de cyberattaques et les méthodes et l’ampleur de plus en plus sophistiquées des attaques, indique le rapport élaboré par VSC sur la base des données de son système Viettel Threat Intelligence.

Photo: qdnd.vn/CVN

Selon le rapport, les cyberattaques qui touchent les systèmes Windows en cryptant leurs fichiers, en dérobant des informations stockées dans leurs bases de données et en prenant en otage les ordinateurs en bloquant l’accès à leurs fichiers s’élevaient à 10 téraoctets, causant des dommages estimés à 11 millions de dollars.

Entre-temps, 14,5 millions de comptes ont vu leurs données divulguées, soit 12% du total mondial, et dont un grand nombre d’informations d’individus et d’entreprises est apparu sur des forums spécialisés dans les transactions illégales de données.

Plus de 4.000 domaines de phishing qui utilisent souvent des URL qui ressemblent beaucoup au site authentique, ont été signalés, en baisse d’environ 30% par rapport à 2023, mais le nombre de pages fausses ou utilisant illégalement des marques connues a triplé à près de 1.200.

Les criminels de haute technologie utilisent la technologie de l’IA pour créer une série de faux e-mails et de faux sites Web. Les secteurs les plus visés par les cyberattaques étaient la finance et la banque, représentant 71% du total des cyberattaques.

En outre, les attaques par déni de service (DDoS), visant à rendre inaccessible un serveur grâce à l’envoi de multiples requêtes jusqu’à le saturer ou par l’exploitation de faille de sécurité afin de provoquer une panne ou un fonctionnement fortement dégradé du service, ont bondi de 34% en glissement annuel, à plus de 924.000, dont de nombreuses attaques ont dépassé 1 Tbps.

Près de 40.000 vulnérabilités de sécurité ont été découvertes, en hausse de 46% par rapport à 2023, dont 47% vulnérabilités élevées ou critiques. Les organisations au Vietnam sont confrontées à des risques liés à de nombreuses vulnérabilités non corrigées, avec 143 vulnérabilités potentiellement exploitables.

Le rapport souligne également les principales tendances en matière de cybersécurité pour 2025, notamment l’impact de l’IA qui permet des tactiques sophistiquées comme les campagnes basées sur les deepfakes, les contournements de CAPTCHA et l’hameçonnage ciblé, le ciblage des appareils IoT et les plateformes blockchaind, et l’explosion des attaques de malware sans fichier, et du rançongiciel en tant que service, un modèle dans lequel les pirates informatiques écrivent des logiciels malveillants et les affiliés paient pour lancer des attaques à l’aide de ces logiciels.

Face à ce scénario, VSC a recommandé aux entreprises de mettre en place un système de surveillance de la sécurité de l’information 24h/24 et 7j/7 pour détecter et gérer les attaques à un stade précoce, d’appliquer un modèle de gouvernance moderne (Zero-Trust) pour contrôler strictement l’accès à leur système.

Les entreprises sont exhortées à examiner et à corriger régulièrement les vulnérabilités de sécurité, à investir dans des technologies de sécurité avancées et à créer une culture de sécurité de l’information grâce à des formations régulières et à des exercices de réponse aux incidents afin de minimiser les risques d’origine interne.

VNA/CVN